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台北市免費營養午餐政策近期頻遭質疑，傳出北市教育局函文表示，10月11月不供應頭足類、甲殼類水產品。對此，教育局嚴正澄清，絕無此事。稱因應餐盒公會反映而採取的彈性配套措施，如因供應不穩定致無法如期供應，得在供應總次數維持不變的前提下暫緩供應，是為了更周全地守護學童用餐權益，確保北市親師生吃得健康、家長放心。教育局說，本市自開學迄今，持續蒐集各校滿意度調查及政策意見回饋，並與團膳業者討論後發現，過往營養午餐較少提供精選漁產品，考量食材特殊性，在烹調方式、保溫流程及教導學生食用過程持續精進。另中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會也來函反映，近期受氣候及產地供應情形影響，10月、11月份部分漁獲及養殖水產品之產地供應時程與供應量出現不穩定之情形。教育局表示，體察第一線供餐實際狀況，依照學生滿意度調查回饋，相關反映意見做出的政策彈性調整，其核心用意完全是為了全力保障學生的用餐權益與營養均衡，不受特定食材季節供應限制。教育局說，考量季節影響，避免因水產品供貨波動影響學校正常備餐與供餐作業，教育局經審慎評估後規劃配套措施，原排定供應之頭足類及甲殼類水產品，如因供應不穩定致無法如期供應，得在供應總次數維持不變的前提下暫緩供應。同時，允許供餐廠商和學校午餐供應委員會充分溝通後，以精選餐供應品項內之同等級「其他魚片、豬排或雞腿（排）」等優質主菜食材進行替代，兼顧食材調配彈性與供餐品質。教育局更表示，確保各校與團膳業者落實辦理，均正式函請各校務必適當調整食材及供應方式，並向親師生清楚說明，消除各界疑慮。此外，教育局也要求各校必須督導供應廠商持續掌握水產品產地供貨情形，待未來供應條件穩定後，再妥善恢復並安排後續水產品之供應排程。