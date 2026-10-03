2026年愛知名古屋亞運網球男子單打決賽於10月3日點燃戰火，由中國香港一哥黃澤林（WONG Coleman）迎戰中國好手吳易昺。最終黃澤林以直落二的優異表現橫掃對手，不僅締造中國香港網球歷史，奪下自1958年亞運網球男單設項68年以來的首面金牌，更一舉鎖定2028年洛杉磯奧運的參賽門票。
兩盤橫掃勝出 黃澤林強勢主導戰局
首盤賽事中，黃澤林在第5局率先破掉吳易昺的發球局，隨後順利保發取得4：2領先。第7局吳易昺再度失守，黃澤林把握機會在第8局拿下發球勝盤局，以6：2先下一城。進入第二盤，雙方在前8局各自保發陷入僵局，關鍵第9局黃澤林在吳易昺的發球局中突圍完成破發，取得5：4聽牌優勢，最終在第10局順利保發成功，以6：4贏得第二盤。整場比賽耗時1小時33分鐘，黃澤林強勢帶走金牌。
宿命對決第4部曲 吳易昺二度飲恨摘銀
本場決賽是黃澤林與吳易昺生涯第4度交手。回顧兩人過往對戰，黃澤林在2023年杭州亞運曾上演化解賽末點的驚天逆轉勝，2024年杭州ATP巡迴賽則因吳易昺傷退而獲勝；吳易昺僅在去年的全運會四強賽中扳回一城。此次吳易昺功虧一簣，這是他繼2018年雅加達亞運後，生涯第2度收穫亞運網球男單銀牌。
黃澤林摘下這面別具意義的亞運金牌後，也提前鎖定了2028年洛杉磯奧運的參賽席位（前提為2028年6月12日的ATP世界排名須維持在前500名內）。為了完整呈現亞運網球男單的歷史傳承，以下整理歷屆賽會的奪牌榜，見證黃澤林為香港網球寫下的歷史新頁：
亞運網球男單歷屆奪牌榜
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首盤賽事中，黃澤林在第5局率先破掉吳易昺的發球局，隨後順利保發取得4：2領先。第7局吳易昺再度失守，黃澤林把握機會在第8局拿下發球勝盤局，以6：2先下一城。進入第二盤，雙方在前8局各自保發陷入僵局，關鍵第9局黃澤林在吳易昺的發球局中突圍完成破發，取得5：4聽牌優勢，最終在第10局順利保發成功，以6：4贏得第二盤。整場比賽耗時1小時33分鐘，黃澤林強勢帶走金牌。
宿命對決第4部曲 吳易昺二度飲恨摘銀
本場決賽是黃澤林與吳易昺生涯第4度交手。回顧兩人過往對戰，黃澤林在2023年杭州亞運曾上演化解賽末點的驚天逆轉勝，2024年杭州ATP巡迴賽則因吳易昺傷退而獲勝；吳易昺僅在去年的全運會四強賽中扳回一城。此次吳易昺功虧一簣，這是他繼2018年雅加達亞運後，生涯第2度收穫亞運網球男單銀牌。
黃澤林摘下這面別具意義的亞運金牌後，也提前鎖定了2028年洛杉磯奧運的參賽席位（前提為2028年6月12日的ATP世界排名須維持在前500名內）。為了完整呈現亞運網球男單的歷史傳承，以下整理歷屆賽會的奪牌榜，見證黃澤林為香港網球寫下的歷史新頁：
亞運網球男單歷屆奪牌榜
|年份
|舉辦地
|金牌
|銀牌
|銅牌
|1958
|東京
|德伊羅
|安彭
|瑪麗亞喬斯
|1962
|雅加達
|瑪麗亞喬斯
|宮城淳
|石黑修、籐井道雄
|1966
|曼谷
|石黑修
|小西一三
|阿克巴里、赫南德茲
|1974
|德黑蘭
|坂井利郎
|阿克巴里
|沙倫
|1978
|曼谷
|維約諾
|西尾茂之
|阿里汗、倉光哲
|1982
|新德里
|塔里克
|金春浩
|劉樹華
|1986
|漢城
|俞鎮仙
|金奉柱
|劉樹華
|1990
|北京
|潘兵
|張九華
|金奉柱、金載堤
|1994
|廣島市
|潘兵
|尹勇義
|帕斯、維查亞
|1998
|曼谷
|尹勇義
|巖淵聰
|馬米特、布帕蒂
|2002
|釜山
|斯里查潘
|李亨澤
|奧戈羅多夫、鈴木貴男
|2006
|杜哈
|午東措克
|李亨澤
|普拉哈拉德、鈴木貴男
|2010
|廣州
|狄瓦曼
|伊斯托明
|伊藤龍馬、添田豪
|2014
|仁川
|西岡良仁
|盧彥勳
|杉田祐一、班布里
|2018
|巨港
|伊斯托明
|吳易昺
|古納斯瓦蘭、李德熙
|2022
|杭州
|張之臻
|綿貫陽介
|蘇丹諾夫、洪性贊
|2026
|名古屋
|黃澤林
|吳易昺
|蘇丹諾夫、松岡隼
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