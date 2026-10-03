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年份 舉辦地 金牌 銀牌 銅牌 1958 東京 德伊羅 安彭 瑪麗亞喬斯 1962 雅加達 瑪麗亞喬斯 宮城淳 石黑修、籐井道雄 1966 曼谷 石黑修 小西一三 阿克巴里、赫南德茲 1974 德黑蘭 坂井利郎 阿克巴里 沙倫 1978 曼谷 維約諾 西尾茂之 阿里汗、倉光哲 1982 新德里 塔里克 金春浩 劉樹華 1986 漢城 俞鎮仙 金奉柱 劉樹華 1990 北京 潘兵 張九華 金奉柱、金載堤 1994 廣島市 潘兵 尹勇義 帕斯、維查亞 1998 曼谷 尹勇義 巖淵聰 馬米特、布帕蒂 2002 釜山 斯里查潘 李亨澤 奧戈羅多夫、鈴木貴男 2006 杜哈 午東措克 李亨澤 普拉哈拉德、鈴木貴男 2010 廣州 狄瓦曼 伊斯托明 伊藤龍馬、添田豪 2014 仁川 西岡良仁 盧彥勳 杉田祐一、班布里 2018 巨港 伊斯托明 吳易昺 古納斯瓦蘭、李德熙 2022 杭州 張之臻 綿貫陽介 蘇丹諾夫、洪性贊 2026 名古屋 黃澤林 吳易昺 蘇丹諾夫、松岡隼

2026年愛知名古屋亞運網球男子單打決賽於10月3日點燃戰火，由中國香港一哥黃澤林（WONG Coleman）迎戰中國好手吳易昺。最終黃澤林以直落二的優異表現橫掃對手，不僅締造中國香港網球歷史，奪下自1958年亞運網球男單設項68年以來的首面金牌，更一舉鎖定2028年洛杉磯奧運的參賽門票。首盤賽事中，黃澤林在第5局率先破掉吳易昺的發球局，隨後順利保發取得4：2領先。第7局吳易昺再度失守，黃澤林把握機會在第8局拿下發球勝盤局，以6：2先下一城。進入第二盤，雙方在前8局各自保發陷入僵局，關鍵第9局黃澤林在吳易昺的發球局中突圍完成破發，取得5：4聽牌優勢，最終在第10局順利保發成功，以6：4贏得第二盤。整場比賽耗時1小時33分鐘，黃澤林強勢帶走金牌。本場決賽是黃澤林與吳易昺生涯第4度交手。回顧兩人過往對戰，黃澤林在2023年杭州亞運曾上演化解賽末點的驚天逆轉勝，2024年杭州ATP巡迴賽則因吳易昺傷退而獲勝；吳易昺僅在去年的全運會四強賽中扳回一城。此次吳易昺功虧一簣，這是他繼2018年雅加達亞運後，生涯第2度收穫亞運網球男單銀牌。黃澤林摘下這面別具意義的亞運金牌後，也提前鎖定了2028年洛杉磯奧運的參賽席位（前提為2028年6月12日的ATP世界排名須維持在前500名內）。為了完整呈現亞運網球男單的歷史傳承，以下整理歷屆賽會的奪牌榜，見證黃澤林為香港網球寫下的歷史新頁：