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民進黨台北市長參選人沈伯洋12年前一篇討論毒品文章被挖出，藍營質疑沈過去曾主張「把毒品跟藥品劃上等號」，甚至提出若除罪化過於偏激，至少可仿效某些國家提供吸毒者毒品與乾淨針頭。對此，沈伯洋今（3）日反擊說，提供「乾淨的針頭」是馬政府時期就已經開始做的事，「如果他們要批評馬政府時代的政策，是不是有點自打臉？」對於藍營質疑，沈伯洋上午受訪時感嘆說，大家真的要多閱讀一下文獻，「乾淨針頭」是馬政府時代開始做的事，這已是台灣正在做的事情，「如果他們要批評馬政府時代的政策，是不是有點自打臉？」沈伯洋提到，毒品跟藥品部分，他之前就強調過，都是drug，所以要怎麼做好風險控管，是非常重要的事，昨天也一直在提，他們要如何杜絕校園毒品，要怎樣讓校園不要出現毒品，這是他們現在一貫的政策，「他們如果想要討論我之前的學術研究，都放馬過來，我最喜歡討論這件事情」。至於是否主張毒品除罪化？沈伯洋回應，他們好像有多所誤會，他之前指導學生在寫相關論文，也是說台灣體制現在完全不適合除罪化路線，「我覺得他們是要多做一點功課」。談起蔣萬安競辦再度公布國民黨北市五位立委擔任競辦發言人，沈伯洋認為，推出發言人最大的原因，是要回答更多的問題，現在看到蔣市長發言團隊變得越來越多人，像他之前講的，他們的發言人好像一堵牆一樣，把蔣圍起來、本人回答的問題越變越少，「這些人也不是在回答問題，是在做攻擊，我覺得這就是很奇怪」。沈伯洋提到，若是要選市長，就應該針對市政問題做辯論、多回答市民問題，他現在每天都在回答市民問題、回答他們發言人的問題，「這是一件非常詭異的事，我回答市民問題，蔣萬安和他的發言團隊不斷地問我問題，現在到底市長是誰？」沈伯洋認為，蔣團隊想要推出幾年級生的發言人都很好，年輕有年輕的憧憬，比較資深的會有比較資深的想法，平均年齡他覺得並不是重點，重點是發言人不要是牆，發言人不是要把蔣萬安圍住，發言人不是來做攻擊，發言人應是多回應市民問題，不然為什麼要發言人？