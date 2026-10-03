韓國懸疑冒險遊戲《BURIED STARS》（深埋之星）目前正在 Epic Games Store 限時免費，原價 39.99美元（約新台幣1,280元），玩家只要在台灣時間10月8日晚間11時前完成領取，就能永久加入遊戲庫。本作不只要找出殺人兇手，玩家還得從角色對話、社群媒體及時間軸拼湊線索，找出犯案動機與隱藏真相。《BURIED STARS》支援繁體中文字幕。
選秀直播直接變殺人現場！受困瓦礫還得找兇手
《BURIED STARS》由韓國 Studio LARGO、LINE Games 推出的懸疑冒險遊戲，開發團隊過去曾參與《黑房》、《灰色都市》等冒險作品。本作最初於2020年推出，故事舞台是一檔正在現場直播的生存選秀節目，沒想到錄影途中攝影棚突然崩塌，剩餘參賽者與工作人員全被困在瓦礫堆下。
光是等待救援已經夠令人絕望，更可怕的是廢墟內接著發生一場殺人事件。原本一起等待救援的倖存者開始互相質疑彼此的動機與秘密，而玩家要面對的問題也從「如何活著離開」變成「犯人到底是誰？」、「為什麼要殺人？」以及「到底是怎麼犯案的？」
滑社群也能破案！網友留言、時間軸都藏重要線索
《BURIED STARS》最有特色的系統之一，就是把「社群媒體」也變成推理的一部分。玩家除了與受困角色交談，也能從遊戲內的社群媒體動態、事件時間軸等資訊蒐集線索；外界網友針對直播事故的即時反應，看似只是輿論或留言，其中卻可能藏著找出兇手、犯案動機與事件真相的關鍵資訊。
遊戲採用3D場景搭配2D角色插畫呈現，對話時做出的不同選擇，也會影響角色之間的關係及後續劇情，並發展出多條故事路線與不同結局，因此想看完整事件真相，可能還得重複遊玩、探索其他分支。
《BURIED STARS》提供韓語、日語完整語音，介面及字幕則支援繁體中文。Steam 版目前累積超過2200則玩家評論，整體評價為「極度好評」，喜歡推理、懸疑劇情或文字冒險遊戲的玩家，可以趁這次免費先收進遊戲庫。
Epic Games官方確認，《BURIED STARS》免費活動將持續至2026年10月8日；本週另一款同步免費遊戲則是《System Shock 2: 25th Anniversary Remaster》，同樣可在期限內免費領取。
🟡《BURIED STARS》Epic Games 限時免費資訊
📌 平台：Epic Games Store（PC／Windows）
📌 免費期限：即日起至2026年10月8日晚間11時（台灣時間）
📌 原價：39.99美元（約新台幣1,280元）
📌 支援繁體中文字幕
📌 領取方式：期限內加入Epic Games遊戲庫，即可永久保留
📌 領取連結
我是廣告 請繼續往下閱讀
《BURIED STARS》由韓國 Studio LARGO、LINE Games 推出的懸疑冒險遊戲，開發團隊過去曾參與《黑房》、《灰色都市》等冒險作品。本作最初於2020年推出，故事舞台是一檔正在現場直播的生存選秀節目，沒想到錄影途中攝影棚突然崩塌，剩餘參賽者與工作人員全被困在瓦礫堆下。
光是等待救援已經夠令人絕望，更可怕的是廢墟內接著發生一場殺人事件。原本一起等待救援的倖存者開始互相質疑彼此的動機與秘密，而玩家要面對的問題也從「如何活著離開」變成「犯人到底是誰？」、「為什麼要殺人？」以及「到底是怎麼犯案的？」
《BURIED STARS》最有特色的系統之一，就是把「社群媒體」也變成推理的一部分。玩家除了與受困角色交談，也能從遊戲內的社群媒體動態、事件時間軸等資訊蒐集線索；外界網友針對直播事故的即時反應，看似只是輿論或留言，其中卻可能藏著找出兇手、犯案動機與事件真相的關鍵資訊。
遊戲採用3D場景搭配2D角色插畫呈現，對話時做出的不同選擇，也會影響角色之間的關係及後續劇情，並發展出多條故事路線與不同結局，因此想看完整事件真相，可能還得重複遊玩、探索其他分支。
Epic Games官方確認，《BURIED STARS》免費活動將持續至2026年10月8日；本週另一款同步免費遊戲則是《System Shock 2: 25th Anniversary Remaster》，同樣可在期限內免費領取。
🟡《BURIED STARS》Epic Games 限時免費資訊
📌 平台：Epic Games Store（PC／Windows）
📌 免費期限：即日起至2026年10月8日晚間11時（台灣時間）
📌 原價：39.99美元（約新台幣1,280元）
📌 支援繁體中文字幕
📌 領取方式：期限內加入Epic Games遊戲庫，即可永久保留
📌 領取連結