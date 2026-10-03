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▲桃園市府公布今年桃園萬聖城，將邀請到宇宙級萌寵「史努比」與呆萌的「歐拉夫」。（圖／取自樂遊桃園臉書）

今年2026桃園萬聖城特別邀請到宇宙級萌寵「史努比」與呆萌的「歐拉夫」，預計於10月24日起限時9天快閃登場，全區免費開放入場，更精心打造了7大主題打卡點與絕美的夜間光雕造景，另外還有「SNOOPY Trick or Shop」玻璃屋快閃店等。自2020年以來開始舉辦的「桃園萬聖城」，以邪惡無害、恐怖可愛風格重新定義萬聖節，並整合各局處、結合在地商圈協會及業者共同辦理，打造桃園特色觀光品牌。「2026桃園萬聖城」也在日前公布主題是史努比，立刻引起粉絲們期待。桃園市府提到，「2026桃園萬聖城」將會規劃多處大型裝置，除了Snoopy以外，小夥伴們如糊塗塌客、歐拉夫也都將現身！7大打卡點也搶先公布，包含有發光大南瓜中探出頭的「Snoopy魔法南瓜」、神還原經典的紅屋頂狗屋「Snoopy好宅」、戴著紫色巫師帽的巨型「SNOOPY搗蛋趴」，以及「Olaf幽靈派對」、「Peanuts歡樂幽靈花園」、「南瓜蹦蹦派對」與「Snoopy隧道大冒險」。至於更詳細的場域圖、系列活動、交通資訊，目前待官方公布。：2026年10月24日~11月1日：平日17:00~21:00、假日12:00~22:00桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園