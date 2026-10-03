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向美國採購的F-16V Block 70 戰機首批2架在昨（2）日飛抵台灣，象徵臺美並肩同行。空軍證實將依計畫執行接裝換訓，展開各項推展工作，確保戰力逐步形成。今（3）日軍方釋出艙內視角，可以清楚看到F-16V回台時，一架F-16AM戰機、AJT勇鷹高教機升空護航伴飛。首批兩架F-16 Block 70 昨天早上八點多從關島起飛，歷經數小時後，在中午降落台東志航機場。值得關注的是，軍方除了派戰機升空伴飛外，編號6728的領隊機，儀表板上特別放置了中華民國青天白日國旗，並與F-16AM戰機與AJT勇鷹機分別變換隊形、大雁隊形等。相關記錄畫面也放上國防部發言人臉書強調，投資國防就是投資和平，生力軍加入，空防戰力新里程，國防戰力再提升，堅定防衛決心、捍衛領空，守護自由與和平。新購F-16V抵台，替台灣東部戰力再提升，但下週就是國慶日，兩架新戰機是否加入國慶大會表演？慶籌會秘書長吳堂安表示，需再跟國防部確認，但基本上來不及參加10月10日的國慶大會，因為新戰機抵台還需要經過完整檢修、測試，加上完訓的飛行員不夠，今年不會看到。