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▲臺鐵公司國慶連續假期因應返鄉(工)人潮，並配合國慶煙火活動及雙鐵運具聯防，再加開11列次。（圖／臺鐵公司提供）

▲臺鐵公司國慶連續假期因應返鄉(工)人潮，並配合國慶煙火活動及雙鐵運具聯防，再加開11列次。（圖／臺鐵公司提供）

▲臺鐵公司國慶連續假期因應返鄉(工)人潮，並配合國慶煙火活動及雙鐵運具聯防，再加開11列次。（圖／臺鐵公司提供）

上週中秋連假剛結束，車站塞爆等亂象引發民怨，交通部長陳世凱日前對民眾不便等致歉，並請台鐵協助高鐵一起疏運。台鐵今（3）日表示，為加強服務旅客國慶連假期返鄉（工）需求，10月8日（四）、10月9日（五） 及10月11日（日）東部幹線共再加開6列次；10月10日（六）為配合國慶煙火活動，南迴線再加開2列次。另西部幹線為加強疏運，提前啟動雙鐵運具聯防機制，10月8日及10月11日七堵-彰化間再加開3列次區間快車，臺北-臺中行駛時間約2小時10分，每列次可搭載約1,500人次。再加開班次自10月5日（一）開放訂票。高鐵則在國慶疏運期間加開88班次列車（南下37班、北上51班），總計5天提供913班次的旅運服務。此外，疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，建議搭乘自由座的旅客到站後，可先透過站內「旅客資訊顯示系統」查詢各車次自由座配置資訊，確認排隊動線，同時配合站務人員引導，依序乘車。