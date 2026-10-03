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謝淑薇、詹皓晴闖入金牌戰 上演世紀大對決

詹皓晴被問及台灣內戰 回應：台灣金包銀皆大歡喜

▲詹皓晴與學妹吳芳嫺合拍，賽前熱身階段兩人談笑風生。（圖／特派記者朱永強攝）

▲謝淑薇睽違12年回歸中華隊參戰亞運，女雙搭檔梁恩碩出戰。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年第20屆名古屋亞運網球女雙，謝淑薇、詹皓晴「詹謝世紀大戰」於金牌戰上演，引發全台關注，本屆亞運包含平面、動態約20多家媒體緊盯，全派人到現場拍攝兩人同場較勁的難得畫面，賽前熱身時兩人不受影響，與隊友談笑風生、心情都不錯，但完全0互動宛如陌生人。謝淑薇本屆睽違12年回歸中華隊參戰亞運，女雙搭檔梁恩碩出戰，詹皓晴則與學妹吳芳嫺合拍，2組人馬一路闖進金牌戰，幫助中華隊金包銀，但全場焦點都在謝淑薇、詹皓晴兩人身上。「詹謝大戰」今年9月再度被炒到高峰，謝淑薇、詹皓晴2026年9月7日美國網球公開賽女雙16強正面對決， 謝淑薇組合再次擊敗詹皓晴與喬茵特搭檔，賽後詹皓晴直接拒絕與謝淑薇握手，後續甚至隔空開罵，甚至引發不少外媒關注，形容兩人關係已降至冰點。本屆亞運兩人都披上中華隊戰袍出戰，相比謝淑薇並未回應「詹謝大戰」一事，前日詹皓晴就被問到女雙金牌戰上演台灣內戰則回應，「很感謝搭檔芳嫺，我覺得台灣金包銀就已經是皆大歡喜。」