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2026愛知名古屋亞運跆拳道項目今（3）日持續進行，中華隊女子57公斤級好手林唯均成為今日跆拳道賽場最大亮點。她上午連闖2關，先在16強賽以2比0擊敗蒙古選手巴特瑟倫（Munkhiin Batitseren），8強賽再以2比1力退伊朗好手基亞尼昌德（Nahid Kiyanichandeh），順利挺進4強，確定至少有銅牌進帳。林唯均今天首戰面對蒙古選手巴特瑟倫，進入狀況相當快，靠著穩定攻防節奏掌握主導權，最終以2比0直落二勝出，順利挺進8強。8強戰林唯均碰上伊朗好手基亞尼昌德，對手具備豐富國際賽經驗，這場比賽也打得更加激烈。林唯均在關鍵回合頂住壓力，最終以2比1力退對手，搶下4強門票，也確定替中華隊在跆拳道項目再添一面獎牌。根據今日賽程，亞運跆拳道進行女子57公斤級、女子67公斤以上級、男子68公斤級及男子80公斤以上級賽事。中華隊今日男子組戰線已告一段落，目前僅剩林唯均在女子57公斤級持續挺進。林唯均下午4強賽對手確定是中國選手張楚玲，若能再闖一關，就能挺進金牌戰，挑戰本屆亞運跆拳道最高榮耀。