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全球知名億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），傳出與共同育有4名子女的伴侶齊利斯（Shivon Zilis）分手，女方當地時間2日在社群平台X發文，證實兩人已結束感情關係，坦言來的相當突然，表示自己在短短1週內從「相愛」變成被放手，事前毫無預警。齊利斯同時公開兩人9月24日的簡訊對話截圖，內容顯示兩人當時仍互道「愛你」。馬斯克還在訊息中提到，如果事先知道中國國家主席習近平的晚餐可以攜伴，他原本會邀請齊利斯一同出席。齊利斯並未透露馬斯克提出分手的具體原因，但希望2人未來能成為「很好的朋友和共同育兒夥伴」，強調自己依然關心馬斯克，希望他能幸福。兩人的關係在2021年曝光，同年迎來一對雙胞胎；2024年再添1名女兒，2025年又迎來1名兒子，目前共有4名子女。齊利斯公開這段關係結束的消息後，馬斯克尚未公開回應。齊利斯出生於加拿大安大略省，是耶魯大學畢業的高材生，過去曾任職於OpenAI，本身就是矽谷科技圈的高層，目前則是馬斯克旗下大腦晶片公司「Neuralink」的高階主管。