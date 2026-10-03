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總統賴清德日前宣布明年普發現金新台幣1萬元，國民黨立法院黨團提案加碼普發現金2萬元，擬於國慶後拚逕付二讀。對此，行政院長卓榮泰今（3）日強調，一切照程序來，但也要兼顧國家財政紀律、不能排擠已編列的預算案，以及不舉債等3原則。國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，普發現金加碼至新台幣2萬元，草案已於昨日立法院會一讀付委，傳出藍營擬力拚在國慶後逕付二讀、11月底選舉前三讀通過。對此，卓榮泰上午出席「台電公司115年職工聯合婚禮」受訪時表示，一切照程序來，但也要考慮到國家的財政紀律，不能排擠到現在已經在追加預算當中所排列的，以及明年的年度預算。卓榮泰，在整個過程裡，政府「不舉債」的原則，希望全民都支持，大家不舉債來領這一萬塊錢，也會覺得更是心安理得，這三個原則必須同時兼顧。另外，卓榮泰昨於立法院議場分享民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流船員證」，被質疑違反選罷法。卓榮泰回應，他並非公開展示「洋流船員證」，而是有個別立委要跟他照相，且畫面是手機的桌布。