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▲田馥甄（如圖）首次挑戰演唱會連唱6場，透露為了歌迷決定挑戰看看。（圖／何樂音樂提供）

Hebe田馥甄昨（2）日宣布將在台北小巨蛋舉辦6場《要去什麼地方》演唱會，採實名抽選制杜絕黃牛，而消息曝光後也有粉絲發現這次演唱會竟沒有任何冠名贊助，讓許多人狂讚：「不靠贊助廠商的廣告代言賺錢，然後賣票還用實名制」、「真的沒愛錯人。」事實上，田馥甄向來寵粉，上一場《田調》小巡演時，她也不計成本、自掏腰包籌備，更笑稱是公司的「敗家子」只希望呈現最好的給歌迷。田馥甄突破個人專場紀錄，12月將在台北小巨蛋連唱6場演唱會，昨日消息曝光後，引起粉絲熱議，更有人發現這次演唱會沒有任何冠名贊助商，讓不少粉絲驚訝表示：「超強，表示她有本事靠賣票賺錢，不靠贊助廠商的廣告代言賺錢，然後賣票還用實名制」、「現在的她只想唱歌給想聽她唱歌的人」、「我覺得她值得台灣人支持」、「真的超佛心」、「要贊助的話就需要分配票券給贊助商」、「真的只是愛唱歌，不單純為了賺錢而開演唱會」、「沒愛錯人，當她的歌迷甄的很幸福。」事實上，昨日田馥甄受訪時也提到，這次一連唱6場自己也不知道會怎麼樣，甚至媽媽也擔心女兒太累、本來希望她不要辦演唱會，不過田馥甄卻笑說：「我沒聽媽媽的話，我比較聽歌迷的話，畢竟他們也是我的衣食父母。」也當作是給自己的挑戰。田馥甄向來寵粉，先前舉辦《田調》小巡演時，為了把在大自然唱歌的美好感覺分享給歌迷，因此不計成本、貼錢在田野間舉辦進行戶外演出，更因為演出場地特殊、軟硬體花費極高，而笑稱自己是公司的敗家子，不過田馥甄暖心說：「即便有一天大家不喜歡田馥甄、不聽我的歌了，但這份生活理念還會在。」至於這次演唱會為何沒找冠名贊助，記者詢問所屬公司何樂音樂未有回應。