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行政院長卓榮泰昨在立法院秀出民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流船員證」，引發藍營批評。台北市長蔣萬安今（3）日直言，民進黨政務官選戰大於治國，助選大於一切，民進黨執政下行政凌駕司法、霸凌立法、超越憲法，呼籲民眾睜大眼睛用選票向總統賴清德、行政院長卓榮泰說不。民進黨立委吳思瑤昨在臉書公佈卓榮泰秀出手機桌布是「台北大洋流船員證」的照片，引發藍委王鴻薇質疑違反《選罷法》，「公職人員在選舉競選或罷免活動期間不得從事相關宣傳」，以及非職務需要不得動用行政資源。台北市長蔣萬安今早出席市議員郭昭嚴競選總部成立活動，對此直呼，民進黨的政務官，選戰大於治國，助選大於一切，所以很多是否違法、違憲，都行政院自己解釋、自己認定。蔣萬安說，長期以來在民進黨執政下，行政權凌駕司法、霸凌立法甚至超越憲法，所以希望所有的民眾睜大眼睛，用手中的選票，向賴清德、卓榮泰說不。至於綠委們穿沈伯洋的順T在國會唱「台北順起來」，蔣萬安說，大罷免的時候，當時很多民進黨立委也有首歌說：「來來來，怎麼樣怎麼樣」，他們開心就好，他們確實帶給很多人歡樂。蔣萬安強調，距離選舉只剩下50 多天，每天都非常忙碌，一邊認真推動市政，另一方面也要爭取市民朋友認同，對他來說最重要是以最謙卑的心面對四年一次的檢驗，用市政成績來說話，希望所有支持台北穩健前行的朋友，每一個人都能站出來，用手中選票表達出來。