中央氣象署表示，今（3）日受到東北季風影響，迎風面大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，新竹以南及山區午後有局部短暫陣雨。下周一（5日）將迎來入秋以來最強東北季風，北部環境變得濕涼，下周三（7日）天氣轉乾，不過受到輻射冷卻效應影響，局部低溫有機會下探19度。
明東北季風減弱 迎風面零星雨
中央氣象署預報員張承傳表示，今（3）日台灣為東北季風環境，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，新竹到台中、嘉義以南及其他山區有局部短暫陣雨，而且有局部較大雨勢發生機會。溫度方面，大台北、宜花高溫約29到30度，桃園以南、台東高溫約32到34度。
明（4）日東北季風減弱，讓各地水氣減少，只有迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部及其他山區要小心局部短暫陣雨。
下周三水氣減少 低溫探19度
張承傳表示，下周一（5日）開始東北季風增強，是入秋以來最強的一波東北季風，降溫幅度最多，而且會持續到下周五（9日），下周一（5日）、下周二（6日）比較濕涼，北部、東半部降雨機率提高，有局部短暫陣雨，東北部要留意局部較大雨勢，其他地區為多雲，南部、其他山區午後有局部短暫陣雨。下周三（7日）雖然東北季風還是持續影響，不過水氣減少，剩下大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨發生可能。
溫度方面，下周三後因環境偏乾，受到輻射冷卻效應影響，下周三到五中部以北、東北部低溫可能下探19到21度，南部約23度，高溫方面，下周一、二北部濕涼，高溫約26到27度，下周三水氣減少，白天高溫可回到33度，中南部高溫約33到34度。
彩雲颱風目前朝北北東方向前進，未來將朝日本東南方外海移動，強度維持在中度颱風，距離日本陸地約有1000多公里，對日本、台灣的天氣影響不大，不過下周三北海岸、東半部、馬祖沿海有長浪發生可能，後續雖然有熱帶系統發展，不過對台灣沒有影響。
資料來源：中央氣象署
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中央氣象署預報員張承傳表示，今（3）日台灣為東北季風環境，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，新竹到台中、嘉義以南及其他山區有局部短暫陣雨，而且有局部較大雨勢發生機會。溫度方面，大台北、宜花高溫約29到30度，桃園以南、台東高溫約32到34度。
明（4）日東北季風減弱，讓各地水氣減少，只有迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部及其他山區要小心局部短暫陣雨。
張承傳表示，下周一（5日）開始東北季風增強，是入秋以來最強的一波東北季風，降溫幅度最多，而且會持續到下周五（9日），下周一（5日）、下周二（6日）比較濕涼，北部、東半部降雨機率提高，有局部短暫陣雨，東北部要留意局部較大雨勢，其他地區為多雲，南部、其他山區午後有局部短暫陣雨。下周三（7日）雖然東北季風還是持續影響，不過水氣減少，剩下大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨發生可能。
溫度方面，下周三後因環境偏乾，受到輻射冷卻效應影響，下周三到五中部以北、東北部低溫可能下探19到21度，南部約23度，高溫方面，下周一、二北部濕涼，高溫約26到27度，下周三水氣減少，白天高溫可回到33度，中南部高溫約33到34度。
彩雲颱風目前朝北北東方向前進，未來將朝日本東南方外海移動，強度維持在中度颱風，距離日本陸地約有1000多公里，對日本、台灣的天氣影響不大，不過下周三北海岸、東半部、馬祖沿海有長浪發生可能，後續雖然有熱帶系統發展，不過對台灣沒有影響。
資料來源：中央氣象署