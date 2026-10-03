周末去哪裡玩？全台本周周末有5大活動，包含基隆國際海洋老鷹嘉年華今（3）日登場，將有吸睛的大型造型氣偶與各國舞者，明（4）日更有樂團演唱。另外淡水藝術節也同樣有新北騎警隊將以4匹駿馬領銜，另加上Batuca Taipei台北森巴鼓隊一同遊行踩街。而台中海洋觀光季則「大安港媽祖文化園區」開幕，最大亮點是歷時14年籌建、總高度達 53.6公尺（約18層樓高）的台灣本島「最高媽祖雕像」正式亮相。《NOWNEWS今日新聞》整理本周末全台5大活動，包含地點、時間、必看亮點相關資訊，一文掌握。
🟡2026基隆國際海洋老鷹嘉年華：
「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」將於今（3）日下午15:00登場。基隆市文化觀光局表示，除了最受矚目的熱鬧踩街遊行，還有吸睛的大型造型氣偶、市集消費，以及精彩晚會表演等多元活動。遊行將以「多元共融」為核心，結合音樂、舞蹈、花車與創意展演，匯聚來自日本、法國，以及南美洲古巴、委內瑞拉、薩爾瓦多等國的舞者，並展出「鷹站長」、「鷹 JOY」與首度亮相的「鷹 ONE」三大巨型空飄氣球。
⏹︎「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」主要資訊：
日期：2026年10月3日
時間：15:00-17:00
地點：基隆市區
活動流程：
13:00-20:00CHILL海海市集
15:00-17:00 嘉年華踩街遊行
18:00-19:20社區及國際團隊演出
19:20-19:50浪犬樂團
19:50-20:10小男孩樂團
20:10-20:20市集消費抽獎
「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」遊行與直播資訊：
遊行路線：國門廣場→港西街→忠一路→仁二路→愛二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→國門廣場
遊行直播平台：基隆市文化觀光局（直播時間：踩街遊行14:30；鷹浪派對17:30）
🟡「2026台中海洋觀光季」：
2026台中海洋觀光季將於今（3）日、明（4）日在全新落成的「大安港媽祖文化園區」登場。本次活動的最大亮點是歷時14年籌建、總高度達 53.6公尺（約18層樓高）的台灣本島「最高媽祖雕像」正式亮相，預計將成為台中海線的全新觀光地標。兩天更有多場表演活動，包含首日邀請國寶級團隊獻藝，包含十鼓擊樂團帶來擊鼓演出，當晚還有明華園戲劇總團演出經典大戲《蓬萊大仙》；第二日則有音樂祭，集結美秀集團、怕胖團、粗大Band、P!SCO等知名團體演出。
📍開幕典禮：
時間：10月3日（六）09:00－09:40
地點：1F 草皮區主舞台
亮點：為慶祝大安港媽祖文化園區及媽祖雕像落成，今（3）日上午 9 時舉辦盛大開幕典禮。現場邀請各界貴賓與在地民眾共襄盛舉，並規劃揭幕儀式，象徵海線觀光新地標正式啟用。
📍在地樂團演出：
時間：10月3日（六）13:30－17:00
地點：1F 草皮區主舞台
活動亮點：「大安國中口琴隊」、充滿生命力的「黑墨鏡樂團」，以及每年在大甲鐵砧山舉辦春瘋媽祖音樂季的在地熱血樂團接力登場。
📍明華園戲劇總團《蓬萊大仙》：
時間：10月3日（六）19:00－21:30
地點：大客車停車場
活動亮點：臺灣歌仔戲龍頭「明華園戲劇總團」熱血相挺，帶來東方魔幻音樂劇經典大戲《蓬萊大仙》。演出前並有扮仙儀式為眾人祈福，以傳統藝術結合聲光效果，為活動第一天畫下高潮。
📍嗨安祭：
時間：10月4日（日）15:00－20:00
地點：1F 草皮區主舞台、小舞台
亮點：2026 臺中海洋觀光季的重頭戲。主舞台集結美秀集團、怕胖團、粗大Band、P!SCO、薄暮等 5 組知名樂團接力開唱；小舞台則邀集 Pure makeR、月宵◇クレシェンテ 等地下偶像應援演出，雙舞台卡司帶大家嗨翻海線夜晚。
🟡2026高雄愛 ‧ 月熱氣球：
高雄市觀光局表示，「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」進入第三週，今（3）日與明（4）日在田寮月世界，10月9日至11日則將移師愛河，在兩大場域接力，展現不同風貌的熱氣球體驗，而熱氣球繫留體驗票券則是需線上購票，票價每人500元。
⏹︎「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」熱氣球繫留體驗資訊一覽：
📍場次：
⏹︎田寮月世界：
10月3日至4日
⏹︎愛河：
10月9日至10月11日
📍時間：上午體驗時段約為6:00至8:00，下午約為16:00至17:30。
📍票價：每人500元
📍售票平台：全台7-ELEVEN超商ibon機台及線上售票系統同步開賣
📍備註：繫留體驗時段將依當日氣候、氣流、溫度及日出日落等條件，由專業飛行團隊評估後決定，實際場次及升空狀況以活動現場公告為準。
🟡2026淡水藝術嘉年華：
淡水年度藝文盛事「2026淡水藝術嘉年華－橋好幸福」將於今（3）日登場，集結37支隊伍、近千人，下午3時自金色水岸廣場出發，沿中正路老街踩街至觀潮廣場。今年踩街陣容多元，新北騎警隊將以4匹駿馬領銜，另有Batuca Taipei台北森巴鼓隊、Ori Tahiti i Taiwan大溪地舞工作室、曼加非洲戰鼓團、競技啦啦隊MONSTER及灣島變裝皇后等特色團隊。
淡水藝術嘉年華自2009年辦理至今，今年以「老街新色彩、新橋新氣象」為主軸，運用海洋藍、蜜桃粉及水筆仔綠等色，串聯淡水河海、夕照與自然生態，民眾穿著藍色、粉紅色或綠色上衣，還可於下午2點至2點50分領取限量多功能束口後背袋。
⏹︎「淡水藝術嘉年華」相關資訊：
活動時間：2026年10月3日（星期六）14：00暖場、15：00踩街出發，活動至18：00
踩街路線：金色水岸廣場至中正路老街，再至觀潮廣場
幸福色活動：14：00－14：50，穿藍色、粉紅色或綠色上衣，可至金色水岸和衷宮領取限量多功能束口後背袋，限量2000個，送完為止。
淡水四喜活動：集滿3張兌換券可兌換1組， 16：00－17：00中正路201號(中華電信旁)
🟡2026呼聲 VOICES ：
台北秋日音樂盛事「呼聲 VOICES 2026」 於今（3）日開始一連兩天在台北大佳河濱公園登場，卡司包含酷帥靈魂女聲竇靖童 Leah Dou、三金歌王盧廣仲 CROWD LU、搖滾天團 TRASH、金曲組合 Crispy 脆樂團等。
⏹︎2026呼聲 VOICES相關資訊：
時間：2026年10月03日—10月04日
地點：台北大佳河濱公園
門票：現場單日票2880元
演出陣容：
竇靖童Leah Dou、盧廣仲 CROWD LU、徐佳瑩、WeiBird 韋禮安、Karencici、美秀集團、RubberBand、漢堡黃puppiebelly、宇宙人、TRASH、裘德、moon tang、鄭宜農 Enno Cheng、持修 Chih Siou、icyball 冰球樂團、1976、Crispy 脆樂團、洪佩瑜 Pei-Yu Hung、大象體操、張醒嬋Nono、許含光 Lumi、公館青少年 GGteens、阿克沃 Awkward、JOYCE 就以斯、溫蒂漫步 Wendy Wander、163braces、Andr、緩緩 Huan Huan、晚安莉莉、表情銀行MimikBanka、LAWA、鄒序、Soul Sorry、研之&皓筌、胡家誠、蝗蟲警報、銀河1966、OHMYMEITING、SONG NING 松寧、WHIZZ！
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「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」將於今（3）日下午15:00登場。基隆市文化觀光局表示，除了最受矚目的熱鬧踩街遊行，還有吸睛的大型造型氣偶、市集消費，以及精彩晚會表演等多元活動。遊行將以「多元共融」為核心，結合音樂、舞蹈、花車與創意展演，匯聚來自日本、法國，以及南美洲古巴、委內瑞拉、薩爾瓦多等國的舞者，並展出「鷹站長」、「鷹 JOY」與首度亮相的「鷹 ONE」三大巨型空飄氣球。
⏹︎「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」主要資訊：
日期：2026年10月3日
時間：15:00-17:00
地點：基隆市區
活動流程：
13:00-20:00CHILL海海市集
15:00-17:00 嘉年華踩街遊行
18:00-19:20社區及國際團隊演出
19:20-19:50浪犬樂團
19:50-20:10小男孩樂團
20:10-20:20市集消費抽獎
「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」遊行與直播資訊：
遊行路線：國門廣場→港西街→忠一路→仁二路→愛二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→國門廣場
遊行直播平台：基隆市文化觀光局（直播時間：踩街遊行14:30；鷹浪派對17:30）
🟡「2026台中海洋觀光季」：
2026台中海洋觀光季將於今（3）日、明（4）日在全新落成的「大安港媽祖文化園區」登場。本次活動的最大亮點是歷時14年籌建、總高度達 53.6公尺（約18層樓高）的台灣本島「最高媽祖雕像」正式亮相，預計將成為台中海線的全新觀光地標。兩天更有多場表演活動，包含首日邀請國寶級團隊獻藝，包含十鼓擊樂團帶來擊鼓演出，當晚還有明華園戲劇總團演出經典大戲《蓬萊大仙》；第二日則有音樂祭，集結美秀集團、怕胖團、粗大Band、P!SCO等知名團體演出。
📍開幕典禮：
時間：10月3日（六）09:00－09:40
地點：1F 草皮區主舞台
亮點：為慶祝大安港媽祖文化園區及媽祖雕像落成，今（3）日上午 9 時舉辦盛大開幕典禮。現場邀請各界貴賓與在地民眾共襄盛舉，並規劃揭幕儀式，象徵海線觀光新地標正式啟用。
📍在地樂團演出：
時間：10月3日（六）13:30－17:00
地點：1F 草皮區主舞台
活動亮點：「大安國中口琴隊」、充滿生命力的「黑墨鏡樂團」，以及每年在大甲鐵砧山舉辦春瘋媽祖音樂季的在地熱血樂團接力登場。
📍明華園戲劇總團《蓬萊大仙》：
時間：10月3日（六）19:00－21:30
地點：大客車停車場
活動亮點：臺灣歌仔戲龍頭「明華園戲劇總團」熱血相挺，帶來東方魔幻音樂劇經典大戲《蓬萊大仙》。演出前並有扮仙儀式為眾人祈福，以傳統藝術結合聲光效果，為活動第一天畫下高潮。
📍嗨安祭：
時間：10月4日（日）15:00－20:00
地點：1F 草皮區主舞台、小舞台
亮點：2026 臺中海洋觀光季的重頭戲。主舞台集結美秀集團、怕胖團、粗大Band、P!SCO、薄暮等 5 組知名樂團接力開唱；小舞台則邀集 Pure makeR、月宵◇クレシェンテ 等地下偶像應援演出，雙舞台卡司帶大家嗨翻海線夜晚。
🟡2026高雄愛 ‧ 月熱氣球：
高雄市觀光局表示，「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」進入第三週，今（3）日與明（4）日在田寮月世界，10月9日至11日則將移師愛河，在兩大場域接力，展現不同風貌的熱氣球體驗，而熱氣球繫留體驗票券則是需線上購票，票價每人500元。
⏹︎「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」熱氣球繫留體驗資訊一覽：
📍場次：
⏹︎田寮月世界：
10月3日至4日
⏹︎愛河：
10月9日至10月11日
📍時間：上午體驗時段約為6:00至8:00，下午約為16:00至17:30。
📍票價：每人500元
📍售票平台：全台7-ELEVEN超商ibon機台及線上售票系統同步開賣
📍備註：繫留體驗時段將依當日氣候、氣流、溫度及日出日落等條件，由專業飛行團隊評估後決定，實際場次及升空狀況以活動現場公告為準。
🟡2026淡水藝術嘉年華：
淡水年度藝文盛事「2026淡水藝術嘉年華－橋好幸福」將於今（3）日登場，集結37支隊伍、近千人，下午3時自金色水岸廣場出發，沿中正路老街踩街至觀潮廣場。今年踩街陣容多元，新北騎警隊將以4匹駿馬領銜，另有Batuca Taipei台北森巴鼓隊、Ori Tahiti i Taiwan大溪地舞工作室、曼加非洲戰鼓團、競技啦啦隊MONSTER及灣島變裝皇后等特色團隊。
淡水藝術嘉年華自2009年辦理至今，今年以「老街新色彩、新橋新氣象」為主軸，運用海洋藍、蜜桃粉及水筆仔綠等色，串聯淡水河海、夕照與自然生態，民眾穿著藍色、粉紅色或綠色上衣，還可於下午2點至2點50分領取限量多功能束口後背袋。
⏹︎「淡水藝術嘉年華」相關資訊：
活動時間：2026年10月3日（星期六）14：00暖場、15：00踩街出發，活動至18：00
踩街路線：金色水岸廣場至中正路老街，再至觀潮廣場
幸福色活動：14：00－14：50，穿藍色、粉紅色或綠色上衣，可至金色水岸和衷宮領取限量多功能束口後背袋，限量2000個，送完為止。
淡水四喜活動：集滿3張兌換券可兌換1組， 16：00－17：00中正路201號(中華電信旁)
台北秋日音樂盛事「呼聲 VOICES 2026」 於今（3）日開始一連兩天在台北大佳河濱公園登場，卡司包含酷帥靈魂女聲竇靖童 Leah Dou、三金歌王盧廣仲 CROWD LU、搖滾天團 TRASH、金曲組合 Crispy 脆樂團等。
⏹︎2026呼聲 VOICES相關資訊：
時間：2026年10月03日—10月04日
地點：台北大佳河濱公園
門票：現場單日票2880元
演出陣容：
竇靖童Leah Dou、盧廣仲 CROWD LU、徐佳瑩、WeiBird 韋禮安、Karencici、美秀集團、RubberBand、漢堡黃puppiebelly、宇宙人、TRASH、裘德、moon tang、鄭宜農 Enno Cheng、持修 Chih Siou、icyball 冰球樂團、1976、Crispy 脆樂團、洪佩瑜 Pei-Yu Hung、大象體操、張醒嬋Nono、許含光 Lumi、公館青少年 GGteens、阿克沃 Awkward、JOYCE 就以斯、溫蒂漫步 Wendy Wander、163braces、Andr、緩緩 Huan Huan、晚安莉莉、表情銀行MimikBanka、LAWA、鄒序、Soul Sorry、研之&皓筌、胡家誠、蝗蟲警報、銀河1966、OHMYMEITING、SONG NING 松寧、WHIZZ！