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柯文哲直言「賴瑞隆太好打」

民眾黨創黨主席柯文哲今（3）日南下高雄合體國民黨高雄市長參選人柯志恩，一起到三民區陽明市場掃街，替議員參選人林于凱拉抬聲勢，直言高雄的選情打得太沉悶，建議柯志恩找黃國昌當總幹事，對手「賴瑞隆太好打了」，要把必殺的東西拿出來講一講，沒有一場戰爭是用防守打的。由於柯志恩在高雄的看板，其中一個口號是「這柯不一樣」，如今兩人卻同台挨酸「這柯都一樣」。對此，柯志恩說，兩人性別、政黨不同，但一樣務實直率，就像柯文哲做事是直接面對問題、尋求解決方法。藍白就是一定要團結，打倒新潮流是不變的目標，林于凱是非常優秀的參選人，選舉就是拚票最多，會力爭把這席力推上壘。談到高雄選情，柯文哲則說2026選舉焦點就在新北、高雄，民進黨要是攻進新北，鄭麗文就要下台。反之，高雄被柯志恩打下，賴清德黨主席大概也要換了。最後忍不住跟柯志恩說，「我覺得你們還是打得太沈悶，沒有一場戰爭是用防守打的，而且那個賴瑞隆太好打了。」面對洋流竄起、外溢，柯文哲說，管他什麼流，「有五百個人繞著你在喊凍蒜，你以為全世界都支持你，結果也就只有那五百人」，坦白講還是要看實際統計數字，2020韓國瑜選總統就是個失敗例子。