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2026愛知名古屋亞運高爾夫賽事今（3）日迎來最終回合決戰，中華女子高球代表隊靠著曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸三位名將穩定發揮，最終在女子團體賽成功奪下銅牌。這也是中華女子高球睽違16年後，再度於亞運站上頒獎台。睽違20年再度披上中華隊戰袍出征亞運，「微笑球后」曾雅妮在本屆賽事展現強大韌性，尤其進入後半段賽程後逐漸加溫。今日最終回合，她全場抓下5隻小鳥，繳出68桿佳績，最終以4回合總計276桿，排名並列第9名，成為中華隊個人排名最佳選手。曾雅妮今天最精彩的一段出現在第7洞到第10洞，她連續抓下4隻小鳥，展現昔日世界球后掌控比賽的氣勢。雖然第12洞不慎吞下柏忌，但她很快穩住節奏，並在第16洞再補進小鳥，替中華女團穩住團體獎牌位置。除了曾雅妮之外，另外兩名女將也在最終輪展現拚勁。錢珮芸今天抓下5鳥、吞3柏忌，同樣繳出68桿，以總桿278桿並列第11名。徐薇淩則上演漂亮的後段反攻。她前9洞一度吞下3個柏忌，但轉場後迅速修正手感，後9洞猛抓4鳥，最終以69桿作收，總桿數同樣為278桿，並列第11名。女子團體賽採每回合取隊內成績最佳的前兩名選手成績累計，中華隊靠著三名選手輪流支撐戰局，最終以總成績低於標準桿10桿，成功收下團體銅牌。中華女子高球上一次在亞運奪牌，要追溯到2010年廣州亞運，當時由姚宣榆、徐哿翽、劉依貞合力拿下女子團體銅牌。此後中華女將在亞運高爾夫賽場始終與獎牌擦肩而過。本屆名古屋亞運，中華隊派出曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸三位具備國際賽經驗的好手，陣容星度與實力兼具。最終她們也頂住壓力，終結長達16年的亞運獎牌荒，替中華女子高球寫下重要里程碑。