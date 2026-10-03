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立法院長韓國瑜今（3）日獻出2026縣市長輔選第一站，替基隆市長謝國樑輔選，兩人一起品咖啡、吃點心，適逢兩天後是謝國樑的生日，店家準備了生日蛋糕祝賀，韓國瑜也罕見開金嗓，唱西班牙版的《生日快樂》祝賀。韓國瑜今早和謝國樑訪基隆在地文青咖啡廳，他說基隆就是美食之城，太多人在基隆留下美好的印象，從年輕很多南來北往的人，有很多美食，他現在還時常吃知名的湯圓、鳳梨酥、糕餅，來基隆很愉快的。韓國瑜更說，這次來更感覺不一樣，謝國樑發揮選舉前的八個字，「小愛爸爸，大愛基隆」，當縣市長，最簡單討好老百姓就是放煙火、演唱會、花燈，弄完以後就結束，最辛苦的就是傻功夫、笨功夫，謝國樑這幾年電線桿地下化，這是傻功夫、笨功夫，可是他有利於市民朋友跟下一代。韓國瑜表示，看到謝國樑一個區一個遊樂園，整個電線桿地下化，真的用傻功夫、笨功夫，基隆這幾年引進ＡＩ、遊艇碼頭，另外更重要，很多基層需要摩托車，大家要生活賺錢，又排放汽油煙非常辛苦，現在推電動摩托車，對城市空氣污染控制非常有效，另外他說基隆市9月起營養午餐免費，謝國樑就是人飢己飢，幫弱勢的全部營養午餐免費，別看一點點，有時候幫助很大。除了市政交流，韓國瑜也與在場眾人一起為謝國樑提前慶生，以西班牙語唱出生日祝福。別具特色的慶生方式，將個人的生日喜悅與基隆的城市歷史相互連結，為聚會留下溫暖而難忘的回憶。謝國樑感謝韓國瑜與大家的祝福，表示今年適逢西班牙人抵達基隆400年，以西班牙語唱生日快樂歌，也讓這次慶生多了一份特別的意義。他期盼以「基隆400」為契機，讓更多人認識這座港灣城市的歷史與文化，持續拓展國際交流，同時扎實推動各項市政建設，讓基隆在連結世界的過程中，也為市民創造更好的生活。