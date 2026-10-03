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10/2流感接種數寫單日新高

公費接種流感、新冠疫苗分兩階段

第一階段自10月1日起，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒（流感為滿6個月以上至國小入學前幼兒；新冠為從未接種COVID-19疫苗之滿6個月至未滿6歲幼兒）、高風險對象、孕婦、6個月內嬰兒之雙親或實際扶養者、安養/長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象。

第二階段則自11月2日起進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

十月即將迎來國慶、光復節等連續假期，不少國人選擇安排出國旅遊，而日本因為近期楓紅更是旅遊熱門選擇。不過，衛福部疾管署提醒，日本流感疫情已經連續9週上升，特別是沖繩、東京等地；此外，中國、香港、韓國、新加坡等地疫情也在升溫，提醒符合公費資格的民眾儘速接種疫苗、提升保護力。根據日本厚生勞動省第38週（9月14至20日）監測數據顯示，流感疫情上升。疾管署副署長林明誠引述數據指出，類流感定點監測平均報告病例8.48例，較上週上升超過五成，且為去年同期的10倍；病毒株主要以H1N1為主，佔比達98％。若以年齡區分，以70歲以上佔47.5%最多。按地區來看，日本全國47個都道府縣中，有44個區域病例數較前一週增加；其中平均病例數最高的沖繩、東京、愛知、神奈川、千葉。林明誠表示，推測日本當地白銀週（Silver Week）假期人潮流動可能是主因。此外，林明誠提醒，中國、香港、韓國、新加坡、美國流感疫情也在上升。他呼籲，10月起開放民眾公費接種新冠跟流感疫苗，可以提供保護力，並且可以降低感染肺炎風險、心臟疾病風險。10月1日至2日累積接種人數，流感疫苗60.1萬人、新冠疫苗20.9萬人，都高於去年同期，分別成長加9%、19%。林明誠表示，昨日流感疫苗單日接種33.5萬人，刷新2025年10月3日星期五31.8萬人的紀錄，創下2021年分兩階段開打以來開打單日最高紀錄。