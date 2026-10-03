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▲新光三越台南中山店於1996年10月開幕，至今已營運近30年，是許多台南人的共同回憶與地標。（圖／取自新光三越 台南中山店）

▲新光三越台南中山店全館集結萬件男女裝及內衣商品出清，不少品項千元有找。（圖／新光三越提供）

▲10月9日至11日首波推出「回憶袋著走・山寶帆布袋吊飾組」。（圖／新光三越提供）

陪伴台南人30年的新光三越台南中山店，即將於10月31日正式畫下句點，最後一檔「璀璨30 感謝有你」出清特賣10月1日起登場，祭出單筆滿3000元贈1000點skm points，還有30週年限定紀念款贈品、首五日限量好禮及全館破盤出清最低1折起，把握熄燈前最後一個月買好康。新光三越台南中山店於1996年10月開幕，至今已營運近30年，是許多台南人的共同回憶與地標。鄰近熄燈倒數時刻，也推出清倉優惠。家電部分，JOHNSON喬山按摩椅原價12萬8000元、特價6萬4000元，現省6萬4000元；HITACHI 475L變頻冰箱原價7萬3900元、特價5萬9100元，現省1萬4800元。寢具也同步出清，專櫃1929 Home Studio最低3.5折起；金安德森天絲床包兩用被四件組原價2萬5800元，特價2980元，現省2萬2820元。法雅客則推出熱門電腦、手機等3C展機限時特賣，最低5折起。服飾品牌同樣加入最後出清行列，AS集團女鞋最低3折，消費滿3000元再折300元；THE NORTH FACE、MIZUNO、adidas、PUMA、asics等5大運動品牌最低3.8折；Levi’s、BIG TRAIN、Lee等3大牛仔品牌最低3折起。此外，全館還集結萬件男女裝及內衣商品出清，不少品項千元有找，想趁熄燈前入手的民眾，可把握最後一波優惠。除了商品出清，新光三越台南中山店也把30週年的最後回憶化成限定贈品。10月9日至11日首波推出「回憶袋著走・山寶帆布袋吊飾組」；10月24日至26日則攜手台南祀典武廟，推出「保庇好運來・山寶臺灣祀典武廟聯名錢母」。兩波活動期間全館累計消費滿2000元即可兌換，數量皆有限，送完為止。另外，10月1日至5日開檔前5日還推出「珍重再會！首5日限定獻上心意」，憑當日消費發票即可兌換每日不同限定好禮，每日限量100份。會員手中的skm points也能趁最後一檔使用，包含BRUNO多功能電烤盤、飛利浦迷你電子鍋等家電都有限量兌換。《NOWNEWS》記者詢問台南在地人分析，新光三越台南中山店商圈過去之所以繁榮，是因店址位於市中心，步行約5分鐘即可抵達台南火車站，加上鄰近的南方公園早年經常舉辦簽唱會等活動，帶來可觀人潮。不過，隨著南方公園拆除、商圈逐漸轉移，加上百貨建物老舊，中山店人潮已不如以往。另一方面，受南科效應及北區開發帶動，小北門一帶聚集不少科技產業從業人員與年輕族群，潛力持續提升，消費重心轉移。新光三越台南小北門店開幕後，不到3個月便創下10億元營業額，也反映出台南商圈版圖已出現明顯變化。