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謝淑薇、詹皓晴會師最高舞台 詹謝大戰正面對決

詹謝大戰不論勝方是誰 中華隊都是最大贏家

全台關注的詹謝世紀大戰，於今（3）日名古屋亞運女雙金牌戰上演，賽前熱身階段，由於是本季亞運首次上演台灣內戰，賽前中央球場播放台灣嗨歌炒熱氣氛，其中更選擇樂團八三么一代夜店神曲《東區東區》，詹皓晴、謝淑薇賽前隔網對練也相當起勁。謝淑薇、詹皓晴2人分別帶領學美梁恩碩、吳芳嫺一起打進女雙金牌戰，素有恩怨的詹謝兩人也會師最高舞台，在全台媒體面前罕見頭場較勁。賽前熱身階段，亞運官方應景換上台灣嗨歌炒熱氣氛，其中最知名歌曲便是樂團八三么一代夜店神曲《東區東區》，隨著A段歌詞「昨天太多壓力 今天更多問題，明天世界末日 今晚照樣開趴體」登場，球網兩側的詹皓晴、謝淑薇熱身階段也透過手勢展開互練、對拍。儘管兩人沒有任何對話，但一個手勢、一個動作，就知道對方要換新球、吊高球等意圖，展現大滿貫女將的默契。謝淑薇、詹皓晴合力幫助台灣在網球項目上確定金包銀，不論今天「詹謝大戰」勝方是誰，中華隊都是最大贏家。