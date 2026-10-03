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▲六寶公園木棧道多處板材損壞不平甚至出現破洞(圖／周永鴻提供2026.10.3)

台中市大雅區六寶公園設施嚴重損壞！民進黨議員周永鴻日前勘查發現，發現園內設施長年失修、環境缺乏維護。木棧道不僅多處板材損壞不平甚至出現破洞，周邊地磚也嚴重下陷龜裂；更誇張的是，公園長椅椅腳斷裂後直接棄置於地面。他要求台中市政府建設局與大雅區公所儘速進行全面檢修，切勿讓市民的休憩空間淪為安全陷阱。周永鴻表示，六寶公園木棧道多處木板翹起、斷裂形成坑洞，民眾行經稍有不慎便可能絆倒，對於鄰近遊戲區的長輩與孩童威脅極大。此外，人行地磚出現明顯高低落差，與木棧道銜接處甚至產生斷層，整體行走動線險象環生。周永鴻指出，部分公園長椅椅腳斷裂變形、直接歪斜倒置，顯見相關單位長期缺乏巡檢與維修。現場設備亦充斥生鏽痕跡與髒污，整體環境呈現疏於管理的狀態，與市府主打的「宜居城市」形象大相逕庭。周永鴻強調，根據告示牌記載，該公園主管機關為台中市政府建設局、清潔維護單位為大雅區公所。兩單位應儘速聯合會勘並編列預算，針對損壞木棧道、下陷地磚及斷裂座椅進行全面修復，同時建立定期巡檢與維護機制，切實保障市民與遊客的使用安全。