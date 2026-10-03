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▲黃世杰上午與交通部長陳世凱一同自中壢車站搭乘1139次電聯車抵達平鎮車站。（圖／黃世杰辦公室提供）

台鐵平鎮臨時站今（3）日正式營運通車，民進黨桃園市長參選人黃世杰上午與交通部長陳世凱一同自中壢車站搭乘1139次電聯車抵達平鎮車站，立委張雅琳、市議員劉仁照、王珮毓也共同出席通車典禮，見證平鎮交通重要里程碑。黃世杰表示，平鎮人等這座車站等了20多年，今天不只是多了一座車站，更代表平鎮正式進入新的通勤時代，未來他也會與中央合作，讓平鎮繼續發展。黃世杰表示，平鎮車站能走到今天，過去中央政府與鄭文燦市府排除工程限制，確定新富一街站址，並推動臨時站先行，就是希望在鐵路地下化永久站完成前，先補上平鎮人的通勤缺口。他說，平鎮臨時站計畫早在2020年獲行政院核定，相關工程2021年即陸續啟動，今天的通車，是多年中央地方合作累積的成果，而公共建設本來就是跨任期的接力賽，前人規劃、中央出力，大家一起接力完成，今天能夠共襄盛舉，他感到很榮幸。「我們有心在桃園，也一直跟著這座城市發展的每一個脈動一起往前走！」黃世杰表示，平鎮人等這座車站等了20多年，今天終於通車，但通車不是終點，更不能只有一場剪綵典禮，從中央到地方、從規劃到建設，未來他會繼續跟桃園站在一起，把車站周邊人行動線、公車轉乘、接送空間及交通疏導做好。