推出《孤獨搖滾！》、《請問您今天要來點兔子嗎？》、《K-ON！輕音部》等人氣作品的出版社芳文社，首間常設實體官方商店「Kirara & FUZ 官方商店」（きらら＆FUZオフィシャルストア）近日在東京新宿正式開幕。除了集結《Manga Time Kirara》系列、COMIC FUZ旗下作品周邊，官方更宣布《點兔》與《孤獨搖滾！》將推出聯動比例模型，把保登心愛、後藤一里的經典「讚與愛心」合照實體化。
芳文社首間常設官方店開幕！《孤獨搖滾！》、《點兔》都能買
「Kirara & FUZ 官方商店」位於新宿丸井 Annex 2樓，是芳文社首間常設實體官方周邊店，主要販售旗下《Manga Time Kirara》各誌及漫畫平台COMIC FUZ相關作品商品。目前店內可以找到《孤獨搖滾！》、《一疊間漫畫咖啡廳日常》、《別想逃出水章魚同學的手掌心》等作品周邊，未來也會不定期舉辦不同作品的期間限定活動。
首波活動包括《娜娜多的那麼多事》、《方便的陪跑友》快閃店，並推出會場限定作者親簽抽選、滿額特典；後續則預計輪到《NEW GAME！》、《軍人新郎與蘿蔔新娘》等作品。為慶祝常設店開幕，10月1日起購買至少1件商品，還能獲得數量限定壓克力鑰匙圈，送完為止。
心愛、小孤獨「讚與愛心」變模型！經典聯動插畫立體化
這次開幕另一大亮點，就是《請問您今天要來點兔子嗎？》與《孤獨搖滾！》的夢幻聯動。官方宣布，將把Koi與濱路晶合作繪製、曾登上《Manga Time Kirara MAX》2024年11月號封面的20週年紀念插畫製作成比例模型，讓保登心愛與「小孤獨」後藤一里一起擺出的「讚與愛心」手勢正式立體化。不過目前模型造型、尺寸、售價及發售日期尚未公開，詳細資訊仍待官方後續公布。
想安排東京動漫行程的粉絲也可以筆記，「Kirara & FUZ 官方商店」位於東京新宿丸井 Annex 2樓，平日營業時間為11時至20時，週末及國定假日則為10時30分至20時。開幕初期為避免人潮過度集中，10月1日至4日每天15時前實施入場管制，前往前可先確認官方最新公告。
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「Kirara & FUZ 官方商店」位於新宿丸井 Annex 2樓，是芳文社首間常設實體官方周邊店，主要販售旗下《Manga Time Kirara》各誌及漫畫平台COMIC FUZ相關作品商品。目前店內可以找到《孤獨搖滾！》、《一疊間漫畫咖啡廳日常》、《別想逃出水章魚同學的手掌心》等作品周邊，未來也會不定期舉辦不同作品的期間限定活動。
首波活動包括《娜娜多的那麼多事》、《方便的陪跑友》快閃店，並推出會場限定作者親簽抽選、滿額特典；後續則預計輪到《NEW GAME！》、《軍人新郎與蘿蔔新娘》等作品。為慶祝常設店開幕，10月1日起購買至少1件商品，還能獲得數量限定壓克力鑰匙圈，送完為止。
這次開幕另一大亮點，就是《請問您今天要來點兔子嗎？》與《孤獨搖滾！》的夢幻聯動。官方宣布，將把Koi與濱路晶合作繪製、曾登上《Manga Time Kirara MAX》2024年11月號封面的20週年紀念插畫製作成比例模型，讓保登心愛與「小孤獨」後藤一里一起擺出的「讚與愛心」手勢正式立體化。不過目前模型造型、尺寸、售價及發售日期尚未公開，詳細資訊仍待官方後續公布。
想安排東京動漫行程的粉絲也可以筆記，「Kirara & FUZ 官方商店」位於東京新宿丸井 Annex 2樓，平日營業時間為11時至20時，週末及國定假日則為10時30分至20時。開幕初期為避免人潮過度集中，10月1日至4日每天15時前實施入場管制，前往前可先確認官方最新公告。