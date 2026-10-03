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立法院長韓國瑜今（3）日到基隆輔選現任市長謝國樑，致詞時意有所指地說，衛生下水道通不通是市長的責任，「你可以昧著良心說淹水，下大雨，下面阻塞，今年下雨又創新紀錄，降雨量太大就混過去」，但有良知的就知道，水溝要通、路要平。更說要跟基隆市民交換意見，父母官有兩個選擇，左手作威作福、右手做牛做馬，他在謝國樑身上看到他願意做牛做馬。韓國瑜說，這次來基隆感覺不一樣，謝國樑發揮選舉前的八個字，「小愛爸爸，大愛基隆」，當縣市長，最簡單討好老百姓就是放煙火、演唱會、花燈，弄完以後就結束，最辛苦的就是傻功夫、笨功夫，謝國樑這幾年用電線桿地下化，這是傻功夫、笨功夫，但有利於市民朋友跟下一代。韓國瑜說，基隆市柏油馬路，下面衛生下水道有的200公分，一般人可能感覺不到，但通不通是市長責任，隨後他意有所指地說「你可以昧著良心說淹水，下大雨，下面阻塞，今年下雨又創新紀錄，降雨量太大就混過去」，但有良知的就知道，水溝要通、路要平。韓國瑜更說要跟基隆市民交換意見，好的父母官有兩個選擇，右手跟左手，右手作威作福吃香喝辣，左手做牛做馬，人的一輩子進入官場是偶然，離開是必然，能否珍惜機會為老百姓做牛做馬，對得起自己良知、市民朋友這是縣市長非常重要的價值觀，他在謝國樑身上看得到他願意做牛做馬，希望他能繼續加油，好的市長值得市民愛護信賴他。謝國樑表示，市府近年持續改善親子空間與人行環境，也積極推動不易被看見、卻攸關居住品質的地下基礎建設，希望透過每一項工程的落實，讓市民感受到生活環境的改變。他感謝韓國瑜對基隆建設的關心與肯定，這次能在咖啡店坐下來，從生活話題聊到施政經驗，也讓彼此有機會深入交流城市治理的想法。高雄市今年8月總雨量高達，刷新了自 1931 年以來的同期歷史新高紀錄，造成多地災情，也有不少地方有積淹水。