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擺脫長年「有園區、無媽祖」的尷尬局面！台中「大安港媽祖文化園區」媽祖雕像今(3)日盛大落成。台中市長盧秀燕親自出席主持。盧秀燕表示，如今歷經兩任任期與多方努力，終於完成全台最高媽祖雕像的建置，為台中海線觀光與宗教信仰補齊最核心的一塊拼圖。盧秀燕回顧，八年前競選時接獲在地鄉親陳情，希望解決基座空置問題。上任後市府積極尋求民間資源，最終獲得「興富發文教基金會」響應捐贈建置。雕像材質與造型更特別前往大甲鎮瀾宮向媽祖請示，最終定案以花崗石打造，呈現頭戴九條垂簾后冠、手持玉如意、腳踩風浪面向大海的莊嚴法相，保佑海峽與地方平安。盧秀燕指出，過去園區單日遊客不足十人，如今週末已突破千人，吸引全國各地民眾前來朝聖。未來將串聯台中海洋館、梧棲觀光漁港等景點，打造完善的「海線觀光藍帶」。即將於兩個月後卸任的她，特別感謝媽祖賜予機會讓使命圓滿完成。觀光旅遊局長陳美秀表示，落成首日即吸引上千民眾湧入，現場特別邀請「十鼓擊樂團」及「明華園戲劇總團」孫翠鳳領銜演出《蓬萊大仙》。明（4）日園區將續辦「嗨安祭」音樂祭，邀請人氣樂團接力開唱。相關活動及交通資訊可至「台中市風景區管理所」官網或「大玩台中」粉絲專頁查詢。