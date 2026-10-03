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東北季風明減弱 開工再變天

▲下周三溫度有感下降，低溫有機會來到19度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周三低溫探19度 彩雲對台無影響

中央氣象署表示，明（4）日東北季風稍微減弱，只剩下迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星雨勢，其他地區以多雲到晴的天氣型態為主。下周一（5日）入秋以來最強東北季風報到，北部轉為濕涼，東北部地區有局部較大雨勢，高溫下降到約26到27度，下周三到六雖然水氣減少，但受到輻射冷卻效應影響，中部以北、東北部低溫可能下探19到21度，南部約23度。中央氣象署表示，明（4）日東北季風減弱，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨發生可能。下周一（5日）、下周二（6日）東北季風增強，將會是入秋後最強東北季風，北部、東北部及東半部的天氣轉為濕涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，高溫剩下26到27度，其他地區為多雲，南部地區及其他山區還是以午後局部短暫陣雨為主，不過雨勢較大，請民眾小心。下周三（7日）到下周六（10日）還是受到東北季風影響，雖然這段時間水氣減少，但受到輻射冷卻效應影響，各地低溫有機會來到19到21度，南部低溫約23度，桃園以北、宜蘭、花蓮高溫可來到33度，中南部地區高溫33到34度，日夜溫差較大。第26號中度颱風彩雲，未來會維持這個強度，朝日本東南方海面移動，不會太接近日本陸地，對於日本、台灣天氣沒有影響，下周三（7日）起基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率。