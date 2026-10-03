串流平台 Netflix 這幾年一下推出手機遊戲、一下關閉遊戲工作室，讓許多玩家搞不懂「Netflix 到底想不想做遊戲？」答案是：想，而且野心可能比想像中更大。Netflix 共同執行長泰德・薩蘭多斯（Ted Sarandos）近日表示，他認為5年後 Netflix 仍會持續投入遊戲，不過真正看好的不是單純做手機遊戲，而是「雲端遊戲」，未來甚至可能不用買 PlayStation、Xbox 或 Switch，打開 Netflix 就能直接在電視上玩。
Netflix 遊戲沒有要收！手機遊戲只是第一步
薩蘭多斯近日在 Bloomberg Screentime 活動被問到「5年後Netflix還會不會做遊戲？」時回答「我認為會」，並透露 Netflix 目前推出的手機遊戲，其實可視為通往雲端遊戲的入口，而後者才是公司更感興趣的方向。Netflix 目前也確實仍持續擴充遊戲內容，官方今年9月表示，會員可遊玩的手機遊戲已超過120款，全部包含在會員方案內，不另外收費、沒有廣告，也沒有遊戲內購買。
Netflix 過去幾年其實已經開始測試「不用遊戲主機也能玩」的模式。部分國家會員目前可以直接透過 Netflix App 在電視上串流遊戲，甚至不用另外買專用控制器，只要掃描電視上的 QR Code，就能把手機變成手把；電腦則可直接使用鍵盤、滑鼠操作。目前這項功能仍處於測試階段，尚未開放所有國家與裝置。
Netflix 想搶的不只是追劇時間 而是你坐在電視前的時間
簡單來說，Netflix 想像的未來是：回到家打開電視後，不一定只能追劇、看電影，也能直接點開遊戲遊玩，不需要先花一筆錢購買遊戲主機。薩蘭多斯形容這可能是一個「後主機時代」，並認為電視上的遊戲仍有大量發展空間，因此 Netflix 希望提早卡位。
遊戲對 Netflix 來說也不只是多一項會員福利。薩蘭多斯表示，他看好遊戲延伸 Netflix 旗下 IP、提高品牌價值的能力，同時也能留住「今天不想看片，只想玩遊戲」的會員。至於 Netflix 會不會直接砸大錢收購大型遊戲公司，他表示目前沒有具體計畫，公司現階段仍偏向自行成長，但如果未來有適合整體業務策略的機會，也沒有完全排除收購可能性。Netflix 並沒有放棄遊戲夢，只是方向已經逐漸從「自己做大型遊戲」，轉向更符合串流平台本業的「打開 Netflix 就能玩」。
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薩蘭多斯近日在 Bloomberg Screentime 活動被問到「5年後Netflix還會不會做遊戲？」時回答「我認為會」，並透露 Netflix 目前推出的手機遊戲，其實可視為通往雲端遊戲的入口，而後者才是公司更感興趣的方向。Netflix 目前也確實仍持續擴充遊戲內容，官方今年9月表示，會員可遊玩的手機遊戲已超過120款，全部包含在會員方案內，不另外收費、沒有廣告，也沒有遊戲內購買。
簡單來說，Netflix 想像的未來是：回到家打開電視後，不一定只能追劇、看電影，也能直接點開遊戲遊玩，不需要先花一筆錢購買遊戲主機。薩蘭多斯形容這可能是一個「後主機時代」，並認為電視上的遊戲仍有大量發展空間，因此 Netflix 希望提早卡位。
遊戲對 Netflix 來說也不只是多一項會員福利。薩蘭多斯表示，他看好遊戲延伸 Netflix 旗下 IP、提高品牌價值的能力，同時也能留住「今天不想看片，只想玩遊戲」的會員。至於 Netflix 會不會直接砸大錢收購大型遊戲公司，他表示目前沒有具體計畫，公司現階段仍偏向自行成長，但如果未來有適合整體業務策略的機會，也沒有完全排除收購可能性。Netflix 並沒有放棄遊戲夢，只是方向已經逐漸從「自己做大型遊戲」，轉向更符合串流平台本業的「打開 Netflix 就能玩」。