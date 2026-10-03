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藝人逸祥近日在節目《11點熱吵店》模仿民進黨台北市長候選人沈伯洋，然而搶先曝光的照片中，他身上的名牌寫著「沈脖癢」，引發支持者不滿，質疑抹黑、醜化。之後，逸祥留言澄清：「我沒有要醜化、攻擊任何候選人，也沒有要替任何人助選或反對任何人，我就是把節目交給我的工作做好。」今（3）日TVBS也回應《NOWNEWS今日新聞》：「報導所提名稱並未出現在節目中，整體內容純屬綜藝創意與娛樂效果。」對於逸祥近日在節目《11點熱吵店》模仿民進黨台北市長候選人沈伯洋所引發的爭議，TVBS今回應：「節目以綜藝娛樂為出發點，邀請藝人模仿政治人物，透過趣味化名、英文比賽及互動遊戲增加節目效果。」電視台也提供截圖，表示實際播出使用「蔣晚安」、「沈伯羊」、「盧Show燕」、「韓國魚」、「蕭美芹」等化名，報導所提名稱並未出現在節目中，整體內容純屬綜藝創意與娛樂效果。回顧整起事件，節目邀請藝人模仿話題政治人物，逸祥戴上假髮模仿起沈伯洋，與陳德烈、卡古、甄莉等人進行英文接龍和比手畫腳等遊戲，製造不少笑果。然而搶先照流出後，逸祥身上名牌寫著「沈脖癢」引起支持者不滿，怒轟：「要開始用醜化攻擊了」、「又要把以前全民大悶鍋那套搬出來，用來抹黑沈伯洋了。」對此，逸祥隨後留言澄清在節目上的模仿並不是要醜化候選人，更沒有要影射或攻擊任何一位候選人，也沒有要替任何人助選或反對任何人，「我就是把節目交給我的工作做好，如果有人覺得這樣的呈現讓你感到不舒服，我可以理解，也尊重大家不同的感受，但希望大家不要把一段節目上的角色模仿，直接等同於我個人的政治立場。」