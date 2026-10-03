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泰國熱門度假勝地「小珊瑚島」（Ko Lan）近日出現奇特景象，部分沿岸海水突然變成醒目的綠色，還伴隨刺鼻的異味，讓前往度假的遊客大吃一驚，甚至不敢下水。泰國當地媒體稱，這可能與近期大雨、洪水，助長浮游生物大量繁殖有關。泰國《泰叻報》9月30日報導，「小珊瑚島」部分海域出現異常綠色，與正常海水顏色明顯不同。泰國海洋與沿岸資源廳指出，雨季期間，陸地上的肥料、污水等含氮、磷物質被沖入沿岸海域，加上水溫、海流及天候等因素，都可能促使浮游生物大量繁殖，形成「藻華」的現象。外媒《路透社》本月2日進一步報導，泰國東方大學（Burapha University）的海洋科學研究所人員，已在當地採集水樣，聲稱肉眼看到的綠色，來自一種名為「夜光藻」的浮游生物，目前仍在進一步檢測樣本，以掌握這次海水變色的具體情況。《路透社》指出，這類浮游生物大量繁殖的持續時間不會太長，但大批浮游生物死亡、分解，則可能消耗海水中的氧氣，造成缺氧，甚至形成不利海洋生物生存的「海洋死區」。研究人員也提醒，今年季風及聖嬰現象加劇，浮游生物大量繁殖及海水缺氧的情況可能會更嚴重。海水變色也已衝擊當地觀光生意，攤商注意到遊客明顯減少，1名來自清邁的29歲遊客也告訴《路透社》，她覺得海水顏色異常，因此不敢下水，擔心可能引發皮膚疹。原文連結：