遊戲大廠Electronic Arts（EA）旗下《戰地風雲》工作室表示，今年10月《戰地風雲 6》將迎來1週年，並揭露《戰地風雲 6》與《戰地風雲 禁區衝突》即將登場的賽季5，相關資訊與機制更新。官方指出，賽季5象徵著遊戲第2年內容與演進的開端，團隊將調整戰鬥的視覺呈現與操作手感，確保每一回合對戰都更加動態且熱血沸騰。
新增拉斯維加斯3張地圖 優化核心機制
賽季5代表《戰地風雲 6》與《戰地風雲 禁區衝突》邁入第2年，在本賽季中，戰場將轉移至全新地點，帶來以拉斯維加斯為主題的沙漠戰場，預計陸續推出3張全新地圖，其中兩張地圖在賽季發行時即可讓玩家投入戰鬥。另外，賽季5的主要新增內容包含軍火庫擴充，推出全新武器供玩家解鎖與裝備，疾戰逃殺登陸《禁區衝突》、遊戲玩法和Portal更新，以及伺服器瀏覽器將在賽季後期登場。
為確保戰鬥體驗更加平衡且具戰術深度，官方針對《戰地風雲 6》與《禁區衝突》的核心機制進行了多項改善，像是修改載具生命值恢復與傷害機制，能更好地獎勵步兵良好的走位與側翼包抄戰術；優化防空系統與空中載具之間的對抗互動；調整附掛配件以提升武器選擇的多樣性，並對特定武器、配件及姿勢動畫進行精細潤飾。
大逃殺關鍵更新 未來持續進化遊戲
針對大逃殺玩家體驗，開發團隊帶來了多項關鍵功能的更新，當比賽中玩家發生當機或意外斷線時，可及時重新連線重回戰場；在休閒大逃殺模式引入引導式空降系統，引導新手前往推薦興趣點與附近戰利品，避免落離即爆發小隊衝突；其他還有大幅加快護甲機制的使用速度、改善配對段位範圍以建立更精準的技術區間，並對兵種與訓練路徑進行重新平衡。
官方強調，賽季5僅是這一整年豐富內容的開始，在2027年，《戰地風雲》工作室將持續為《戰地風雲 6》與《禁區衝突》提供新內容，進一步精進載具玩法的沉浸感與槍戰系統，並透過《戰地風雲》實驗室及玩家反應密切合作，確保遊戲持續進化。
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賽季5代表《戰地風雲 6》與《戰地風雲 禁區衝突》邁入第2年，在本賽季中，戰場將轉移至全新地點，帶來以拉斯維加斯為主題的沙漠戰場，預計陸續推出3張全新地圖，其中兩張地圖在賽季發行時即可讓玩家投入戰鬥。另外，賽季5的主要新增內容包含軍火庫擴充，推出全新武器供玩家解鎖與裝備，疾戰逃殺登陸《禁區衝突》、遊戲玩法和Portal更新，以及伺服器瀏覽器將在賽季後期登場。
為確保戰鬥體驗更加平衡且具戰術深度，官方針對《戰地風雲 6》與《禁區衝突》的核心機制進行了多項改善，像是修改載具生命值恢復與傷害機制，能更好地獎勵步兵良好的走位與側翼包抄戰術；優化防空系統與空中載具之間的對抗互動；調整附掛配件以提升武器選擇的多樣性，並對特定武器、配件及姿勢動畫進行精細潤飾。
針對大逃殺玩家體驗，開發團隊帶來了多項關鍵功能的更新，當比賽中玩家發生當機或意外斷線時，可及時重新連線重回戰場；在休閒大逃殺模式引入引導式空降系統，引導新手前往推薦興趣點與附近戰利品，避免落離即爆發小隊衝突；其他還有大幅加快護甲機制的使用速度、改善配對段位範圍以建立更精準的技術區間，並對兵種與訓練路徑進行重新平衡。
官方強調，賽季5僅是這一整年豐富內容的開始，在2027年，《戰地風雲》工作室將持續為《戰地風雲 6》與《禁區衝突》提供新內容，進一步精進載具玩法的沉浸感與槍戰系統，並透過《戰地風雲》實驗室及玩家反應密切合作，確保遊戲持續進化。