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第69屆葛萊美獎今年增設了「最佳亞洲流行音樂表演獎」，把過往「音樂不分國界」的宗旨踩在腳下，因此讓韓國男團BTS相當不爽，直接宣布這次不參加獎項評選。自BTS之後，在歐美擁有許多人氣的Stray Kids也被證實不參加作品評選；發展主力在歐美的ATEEZ，隊長弘中也發聲，對於因為被分區一事感到非常不齒。BTS於今年七月底宣布退出葛萊美獎評選，因為主辦這次特別新增「最佳亞洲流行音樂表演獎」，獎項涵蓋K-pop、J-pop、C-pop等亞洲流行音樂，但因為特別把「亞洲」分區出來，被認為是一件種族歧視，且違背「音樂無國界」初衷的事。就在BTS表態後，男團Stray Kids也被證實沒有提交作品，昨（2）日JYP娛樂向韓媒證實一事，不過並未說明原因。值得一提的是，Stray Kids全員今年全部獲選成為葛萊美具投票權會員，因此不參加作品評選掀起許多關注。另外還有發展主力在歐美的ATEEZ，隊長金弘中也為葛萊美事件發聲，他受訪時談到，雖然獲得葛萊美是許多音樂人的夢想，但他理解BTS「音樂沒有界限」的想法，他也提到，ATEEZ創作與音樂活動本身並不會刻意按照韓國、美國或英國等地域去劃分，同樣認為葛萊美的行為相當不妥。