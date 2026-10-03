90年代經典少女漫畫、動畫《玩偶遊戲》再掀回憶殺！服飾品牌 XRAGE 宣布與《玩偶遊戲》推出全新聯名系列，把倉田紗南、羽山秋人以及作品中的經典元素搬上服飾與周邊，其中最吸睛的莫過於羽山曾在作品中出現的各種「動物造型」，這次竟直接化身實體布偶，讓不少老粉看到後立刻認出原型，直呼超想要！全系列將於10月7日晚間6時正式開賣。
《玩偶遊戲》回憶殺！羽山經典動物造型真的變布偶
《玩偶遊戲》是日本漫畫家小花美穗的代表作，以活力十足的童星倉田紗南，以及個性冷淡的同班同學羽山秋人為主角，描寫兩人從互看不順眼、衝突不斷，到逐漸理解彼此的成長與感情故事。
這次 XRAGE 聯名不只是把角色圖案印上衣服，連作品中讓粉絲印象深刻的造型也被實體化，羽山的貓咪、豬等動物扮相直接做成布偶，聯名曝光後，社群上甚至有粉絲開始翻找動畫畫面，比對每一款究竟出自哪個經典場景。
10月7日晚間6時開賣！台北、台中、高雄都有實體店
服飾部分推出塗鴉風格牛仔寬褲，將紗南、羽山及《玩偶遊戲》元素以手繪塗鴉方式散落在褲身；聯名外套則利用刺繡、印花與拼接呈現角色。除了服飾，本次還準備襪子、馬克杯、鴨舌帽、鑰匙圈吊飾等商品，就連作品中的人氣角色「巴比特」也推出多款布偶，其中部分採隨機販售。
XRAGE ×《玩偶遊戲》聯名系列預計於10月7日晚間6時開賣，除了 XRAGE 官方網站，也能前往實體門市購買；台灣販售據點包括台北西門町誠品武昌3樓、台北信義新光三越 A11 3樓、台中新光三越6樓，以及高雄駁二大義倉庫 C6-3，香港 K11 Art Mall 3 樓也會販售。想搶羽山布偶或把《玩偶遊戲》穿上身的粉絲，可以先記好開賣時間。
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《玩偶遊戲》是日本漫畫家小花美穗的代表作，以活力十足的童星倉田紗南，以及個性冷淡的同班同學羽山秋人為主角，描寫兩人從互看不順眼、衝突不斷，到逐漸理解彼此的成長與感情故事。
這次 XRAGE 聯名不只是把角色圖案印上衣服，連作品中讓粉絲印象深刻的造型也被實體化，羽山的貓咪、豬等動物扮相直接做成布偶，聯名曝光後，社群上甚至有粉絲開始翻找動畫畫面，比對每一款究竟出自哪個經典場景。
服飾部分推出塗鴉風格牛仔寬褲，將紗南、羽山及《玩偶遊戲》元素以手繪塗鴉方式散落在褲身；聯名外套則利用刺繡、印花與拼接呈現角色。除了服飾，本次還準備襪子、馬克杯、鴨舌帽、鑰匙圈吊飾等商品，就連作品中的人氣角色「巴比特」也推出多款布偶，其中部分採隨機販售。
XRAGE ×《玩偶遊戲》聯名系列預計於10月7日晚間6時開賣，除了 XRAGE 官方網站，也能前往實體門市購買；台灣販售據點包括台北西門町誠品武昌3樓、台北信義新光三越 A11 3樓、台中新光三越6樓，以及高雄駁二大義倉庫 C6-3，香港 K11 Art Mall 3 樓也會販售。想搶羽山布偶或把《玩偶遊戲》穿上身的粉絲，可以先記好開賣時間。