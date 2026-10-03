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▲太子油飯首創「油飯搭大雞腿與兩顆紅蛋」經典組合，是深耕台灣 41 年的知名彌月禮盒，也是藝人佩甄、玉兔（鄭如吟）孩子的滿月禮。（圖／翻攝太子油飯官網）

▲總店門市鐵捲門上張貼告示，稱因廠房設備更新自 4 月 1 日起暫停營業，隔著玻璃可見內部古樸擺設依舊。（圖／記者徐銘穗攝，2026.10.03）

▲太子油飯總店門市櫃檯與招牌維持原樣，但現場無任何整修施工痕跡，鐵捲門更積滿厚垢。（圖／記者徐銘穗攝，2026.10.03）

▲位於士林區前港街的太子油飯廠房同樣大門深鎖，附近鄰居透露已許久未見出貨貨車。（圖／記者徐銘穗攝，2026.10.03）

創立 41 年的「太子油飯」驚傳停業！這家曾獲佩甄、玉兔等藝人及商界名流郭台銘指名的彌月首選，今年 3 月宣布因設備更新暫停營業，至今滿半年卻未復業。內部更爆出多數員工遭資遣。《NOWNEWS今日新聞》記者今（3）實地直擊台北總店與廠房，帶您掌握最新狀況。創立於 1985 年的太子油飯，首創「油飯搭配大雞腿與兩顆紅蛋」的經典組合，是台灣彌月禮盒的代表性品牌。憑藉嚴格品管與好滋味，不僅是許多民眾的回憶，更是政商名流與演藝圈的首選；包括藝人佩甄、玉兔（鄭如吟）孩子的滿月禮。據傳鴻海創辦人郭台銘過去迎接家族新成員時，都曾選用太子油飯分享喜悅。如今這家深耕 41 年的老字號，停業半年至今仍未復業，更爆出公司大舉資遣員工、僅留極少數人打理事務，經營危機引發外界高度關注。《NOWNEWS今日新聞》記者 3 日實地前往位於台北市重慶北路與保安街口的太子油飯台北總店門市，現場兩側鐵捲門緊閉，門口貼有官方告示，聲稱「」，並引導郵差信件投遞改至保安街 5 號。然而隔著門市玻璃往內觀察，店內古樸的木質桌椅、櫃檯與「太子油飯」金字招牌雖然完好，但現場完全無任何施工工具、材料或拆卸痕跡。此外，鐵捲門已積滿厚厚一層黑污垢，顯見該處已長期無人維護與進出。記者隨後轉往位於劍潭捷運站附近、前港街的太子油飯廠房直擊。該廠房外觀並未掛上顯眼招牌，現場同樣大門深鎖、鐵門拉下，陷入一片沉寂。據附近上班族與鄰居透露，以往前港街每天早晨都會停滿太子油飯出貨的小貨車，員工進進出出相當熱絡，但自今年 4 月以來，已經許久未見到貨車停靠，廠房也從未開過門，如今傳出大舉資遣員工，鄰居也感到相當震驚。太子油飯公司登記員工人數為 56 人，內部員工透露，目前公司僅剩少數核心行政人員留守，多數員工均已被資遣，至於何時能重啟營運，仍需等待股東開會商議決定。大舉資遣員工也讓外界關注是否符合勞動法規。依據《就業服務法》，雇主資遣任何 1 名員工，皆須於離職 10 日前通報主管機關；而依《大量解僱勞工保護法》，雇用 30 至 200 人規模之事業單位，若 60 日內解僱逾三分之一人力（約 19 人以上）或單日逾 20 人，雇主必須在 60 日前提交解僱計畫書並公告通報，否則將面臨高額罰鍰。