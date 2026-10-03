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藝人逸祥模仿民進黨台北市長參選人沈伯洋，因佩戴諧音名牌「沈脖癢」被部分網友質疑醜化，對此，沈伯洋今（3）日緩頰說，政治人物能被模仿是他們的榮幸，藝人很辛苦在第一線，可能有一些腳本要做，市場會決定喜歡與否，不必針對個人。逸祥先前在Threads以「市長候選人第一次同台」宣傳演出，分享的合照中，一旁的表演者穿著深藍色西裝，胸前掛著「蔣晚安」名牌；逸祥則戴著眼鏡，佩戴以沈伯洋姓名諧音取名的「沈脖癢」名牌。不過，這樣的模仿引來部分網友批評，質疑有貶抑意味，逸祥則稱，他在節目上的模仿並不是要醜化候選人，更沒有要影射或攻擊任何一位候選人，若有人覺得這樣的呈現感到不舒服，他可以理解，也尊重大家不同的感受。沈伯洋下午與新北市長參選人蘇巧慧合體，出席「第七屆瘋北大兒童上街趣」活動，對於逸祥模仿被部分網友批評一事，沈伯洋緩頰說，他覺得還好，這種模仿型節目，他們本來就會取一些比較好玩的名字，這都是小事，政治人物能夠被模仿，是他們的榮幸。沈伯洋笑稱，他以前也常跟父母抱怨，因為他小時候有蕁麻疹，一直認為說他會那麼癢，就是因為有個 「洋」，他也覺得他們蠻到位，沈伯洋變脖子的脖，他以前也玩過，「我覺得這沒什麼，大家開心就好」。沈伯洋強調，藝人在第一線很辛苦，可能要做一些腳本，市場喜不喜歡，大家會去決定，沒有必要去針對個人。