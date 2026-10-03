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藝人納豆（林郁智）與老婆依依（陳依依）今年5月26日迎來女兒「檸檬汁」，依依歷經36小時生產、過程一度因寶寶頭部位置不理想評估剖腹產，最後順利生下3000公克健康寶寶；如今才過4個月，她的身材已迅速恢復，昨（2）日直接撩起上衣曬出最新體態，不只小腹平坦、腰身纖細，肚子中央還浮出超明顯「11字腹肌」，連她自己都忍不住開心直呼：「太感動這個線條了～～」依依在IG限時動態對著鏡子自拍，白色上衣直接撩到胸下，產後4個月的腹部沒有鬆弛感、幾乎看不出剛生完孩子，兩側腰線收得相當漂亮，腹部中央更能清楚看見縱向肌肉線條。她同時標註診所帳號，透露「EMBODY 5/6 finished！」，目前已完成規劃6次療程中的第5次，對於現在練出的線條相當滿意。不過依依產後也沒少動，日前才分享自己抽空到健身房報到，從重訓、懸吊訓練、棒式到壺鈴都有做。她坦言沒有替自己設定多遠大的目標，只希望體力、線條都能變好，尤其當媽媽後常有媽媽手、腰痠等問題，也希望透過背肌訓練改善，「勞動跟運動不一樣」，只要有空就讓自己動一動。納豆與依依是在好友張立東介紹下認識，2017年開始交往，2022年納豆因腦出血中風住院，依依一路陪伴他治療、復健，2人也攜手走過人生低潮。納豆2024年前往沖繩出外景時向依依求婚，同年12月27日登記結婚，2025年5月25日補辦婚宴，婚後不久順利懷孕，今年5月再升格一家三口。