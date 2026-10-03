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▲王麗玲（右）當年和曾國城主持在全台各地解謎的外景節目《黃金傳奇》，以豪邁、開朗的形象走紅。（圖／東森超視YouTube）

「王媽」王麗玲1995年和曾國城主持超視戶外尋寶節目《黃金傳奇》，以豪邁、開朗的形象紅遍大街小巷，遭逢婚變後為了兒子毅然決然放棄演藝事業移居溫哥華，至今消失台灣演藝圈25年，目前她和第二任製作人老公與獨子安居加拿大，並從事地方中文電台工作，不再眷戀鎂光燈。王麗玲當年在《黃金傳奇》中被曾國城戲稱「王媽麗玲」，她則以「曾公國城」回敬對方，兩人在每集片尾都會和參賽藝人喊出口號「黃金傳奇，黃金大追擊」，闖關解謎遇上困難還可以使用「有求必令」金牌，大喊「天靈靈，地靈靈，黃金急急如律令，有請金仙子」的咒語請求提示，為6、7年級觀眾所熟知。1997年，王麗玲事業正值巔峰之際遇上老公外遇而離婚，2001年時，王麗玲為了陪伴在溫哥華念書的兒子，選擇在當紅時期急流湧退，洗盡鉛華定居加拿大，2005年，她和愛情長跑7年的《黃金傳奇》製作人劉平岳再婚，男方也為愛離開電視圈赴美國洛杉磯從事餐飲業。如今，王麗玲和老公劉平岳、兒子住在加拿大和洛杉磯兩地，她則沒有完全離開媒體工作，目前依然在加拿大中文電台FM96.1，與老友李方固定主持每週六下午3點的國語節目《週末雙響炮》，偶爾和聽眾分享過往的演藝祕辛和生活點滴，截至今年該節目已經開播踏入第十三年，在當地華人圈相當受歡迎。王麗玲曾經在訪問中表示，自己性格低調又內向，甚至膽子小、不適合當明星，現階段非常享受由絢爛回歸平淡的生活，現在除了每週的電台廣播工作，平時重心多寄情於烹飪與園藝，藉由照顧植物、下廚來調劑身心、享受無名利壓力且知足常樂的慢生活。