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連SJ始源都氣到轉發加害者名單在IG！「美國康乃爾大學7人輪姦案」究竟發生了什麼事？女學生遭到校內兄弟會成員集體下藥侵害，然而校方最後處置居然是讓加害者寫作文，反而是當初女性受害者自行退學，離開了原本的學校。2024年，一名康乃爾大學的女學生化名為Jane Doe（女性無名氏），向警方報案自己遭到校內兄弟會下藥輪姦。受害當晚，女方在喝醉後受兄弟會中成員邀約，獨自前往兄弟會所碰面，在聚會中，她被現場男性灌了高濃度的酒，甚至還被迫吸食K他命及大麻。失去還手能力後，多位男性對她進行了性暴力，還在兄弟群組中邀請更多人前來一起施暴，甚至有加害者將K他命倒在生殖器上，強迫受害者吸食等超過份行逕，而整起案件一共進行了近5個小時，涉案男性有7位。女方向學校、警方通報後，雖然學校嘴上說「暴力0容忍，行為令人髮指」，不過涉案的7位學生中，居然只有2位被退學，剩下5位因為有提交「書面反省書」因此只有減輕處分，依舊在學校逍遙，還順利畢了業。而這位受害的女學生，身心俱疲地離開了原來的學校。今年9月18日，該名女學生再次向紐約最高法院提交了多達101頁的民事訴狀，指控自己遭到7個人性侵，同時指控康乃爾大學管理失職，為此檢方才再次重啟調查。隨著事件重新延燒，網友翻出其中兩位施暴者為韓國人，甚至一位名為Winston Lee的男性，被發現是韓國已故前總理李洪九的孫子，名單公開後更是掀起公憤，就連SJ始源都在IG轉發受害者名單，希望讓加害者趕快受到法律處置。除了Winston Lee，其他加害者的名字分別為Matthew Ingalls、Jonathan Newell、Gillio Lopes、Diego Sarabia、Scott Norris、Scott Kretzschmar，而其中Diego原本任職於銀行業，在事跡敗露後已遭職場開除。目前則是在網路上掀起一股「我是Jane Doe」熱潮，為了防止匿名的女受害者被肉搜出真實身分，大眾紛紛化名來自揭自己遭到侵害的過往，保護這位勇敢為自己爭取權益的女孩。