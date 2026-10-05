如果你當上共產國家的電視台主管，看到觀眾留言罵政府，你敢讓它播出去嗎？獨立開發團隊 Not a Dog 推出短篇冒險遊戲《快樂宣傳》（HAPPY PROPAGANDA），玩家將在虛構的共產主義國家擔任「國營第一放送」的放送監理官，每天盯著直播聊天室，把觀眾留言一則則分成「批准」或「審查」。問題是，刪太多留言會讓民眾越來越不爽，但什麼都不刪，又可能讓新人主播被酸民罵到受傷，玩家的每個決定最後都會影響故事結局。
《快樂宣傳》怎麼玩？成為國營電視台審查員，罵政府的留言要不要刪
《快樂宣傳》的故事只有短短5天，玩家被緊急任命為國營第一放送的放送監理官，必須一路撐到「革命紀念遊行」舉行。直播開始後，聊天室會湧入各式各樣的留言，從替主播加油、一般閒聊，到質疑政府政策、攻擊主播的惡意言論都有，系統則會自動抓出可能有問題的文字，再交給玩家判斷是否放行。
但遊戲並不是看到敏感字就全部刪掉這麼簡單。審查留言會累積觀眾的「不滿」，全部放行則可能傷害主持直播的新人主播；玩家還得從留言前後文判斷對方真正想表達什麼。更有趣的是，每天開播前還能閱讀新聞與收到的郵件，再決定當晚要製作哪個專題，不同議題也會吸引不同的觀眾留言，等於連「今天要讓大家討論什麼」都掌握在玩家手中。
主播下班後還會找你聊天 5天選擇決定不同結局
除了控制直播內容，《快樂宣傳》也安排了與新人主播私下交流的劇情。她在鏡頭前必須完成國家直播任務，但下班後會向玩家透露工作時沒有表現出來的焦慮與真實想法，玩家選擇怎麼回答，也會逐漸改變兩人的關係。
最終，這5天內審查過哪些留言、選擇哪些專題，以及如何回應主播，都會共同影響最後一天迎來的結果，遊戲設有多重結局。《快樂宣傳》預計10月28日登上 PC、Mac Steam 平台，Steam 商店頁面目前已經公開。
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《快樂宣傳》的故事只有短短5天，玩家被緊急任命為國營第一放送的放送監理官，必須一路撐到「革命紀念遊行」舉行。直播開始後，聊天室會湧入各式各樣的留言，從替主播加油、一般閒聊，到質疑政府政策、攻擊主播的惡意言論都有，系統則會自動抓出可能有問題的文字，再交給玩家判斷是否放行。
但遊戲並不是看到敏感字就全部刪掉這麼簡單。審查留言會累積觀眾的「不滿」，全部放行則可能傷害主持直播的新人主播；玩家還得從留言前後文判斷對方真正想表達什麼。更有趣的是，每天開播前還能閱讀新聞與收到的郵件，再決定當晚要製作哪個專題，不同議題也會吸引不同的觀眾留言，等於連「今天要讓大家討論什麼」都掌握在玩家手中。
除了控制直播內容，《快樂宣傳》也安排了與新人主播私下交流的劇情。她在鏡頭前必須完成國家直播任務，但下班後會向玩家透露工作時沒有表現出來的焦慮與真實想法，玩家選擇怎麼回答，也會逐漸改變兩人的關係。
最終，這5天內審查過哪些留言、選擇哪些專題，以及如何回應主播，都會共同影響最後一天迎來的結果，遊戲設有多重結局。《快樂宣傳》預計10月28日登上 PC、Mac Steam 平台，Steam 商店頁面目前已經公開。