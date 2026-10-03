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台電今（3）日舉辦職工聯合婚禮，一共80對新人，當中更有26對新人雙方皆為台電同仁。婚禮邀請行政院長卓榮泰擔任證婚人，他用電力比喻，從相識相戀到婚禮是，從「接受調度」到「併網開始」，更要成為對方的「儲能設備」。另外，針對「加薪」則表示，「你（經濟部長龔明鑫）沒有送上來我怎麼簽？」。適逢台電創立80周年，今日在台北圓山大飯店舉辦聯合婚禮，共80對新人攜手步入人生新階段，象徵台電80周年「雙喜臨門、幸福加倍」；並由台電董事長曾文生及台電工會理事長暨職工福利委員會主任委員吳有彬擔任雙方主婚人。台電自民國67年以來，除了疫情停辦以外，年年舉辦，歷年累計促成2,033對佳偶。卓榮泰致詞時說，稍早跟他提到「月薪」、「加薪」，你明明知道這個事情對他很難，「我連9月的薪水都還沒有，你還跟我講加薪」。經濟部長龔明鑫跟他說「我怎麼簽他就怎麼做」，但「你沒有送上來我怎麼簽？」。他接著說，中央政府追加預算案台電編列711億撥補，希望可以把台電貢獻稍稍補上，但不會算在各位的加薪。