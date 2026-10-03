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▲「微笑球后」曾雅妮賽後笑稱比職業賽還緊張，坦言不想成為拖累團隊的「老鼠屎」。（圖／名古屋亞運籌備會提供）

2026愛知名古屋亞運高爾夫球項目今（3）日進行最終回合，中華女子高球代表隊靠著曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸聯手繳出總桿550桿、低於標準桿10桿，排名女子團體第3，成功拿下銅牌。這也是中華女子高球繼2010年廣州亞運後，睽違16年再度站上亞運頒獎台。暌違20年再度披上中華隊戰袍的曾雅妮，賽後第一時間最在意的不是自己的排名，而是再三向媒體確認，「我們真的有獎牌了嗎？」她笑說自己這一輪其實非常緊張，「比我打職業賽還緊張，不想當老鼠屎。」曾雅妮本屆4回合以276桿、低於標準桿4桿作收，排名並列第9；徐薇淩與錢珮芸同樣以278桿、低於標準桿2桿並列第11。女子團體賽採每隊每日成績最佳的前兩名選手總和計算，中華隊最終以3桿之差力壓南韓，收下銅牌；金牌由中國以538桿奪下，印度546桿拿下銀牌。曾雅妮今天前5洞一度吞下2個柏忌，但她很快找回節奏，第7洞到第10洞連抓4鳥，硬是把成績拉回來。從首日並列第18名一路追到最終並列第9，她坦言這次壓力和職業賽完全不同。「如果是為自己打，回去哭一哭就算了。」曾雅妮說，「但為國家打球，怕很多人會跟著哭。」她笑說，這也是為什麼自己會特別緊張，因為這不只是個人成績，而是整個團隊一起承擔的結果。曾雅妮上一次參加亞運已經是2006年杜哈亞運，當時她仍是業餘小將，同樣拿下團體銅牌。如今時隔20年重返亞運舞台，她已經從當年的潛力新星，變成曾登上世界第一、叱吒國際高壇的傳奇球后，心境自然大不相同。「上次也是銅牌，但當時還是業餘選手，心情比較像是來玩的，現在感受滿不一樣的。」曾雅妮說，轉為職業球員後，大多數時間都是自己面對比賽、自己承擔成敗，這次能和徐薇淩、錢珮芸一起為中華隊拚戰，讓她感到格外珍惜。她也感性表示，「以前業餘是代表國家，轉職業後大多是孤軍奮戰，但這次能跟她們一起拚戰，感受特別不一樣。」這次重返亞運，曾雅妮也特別感謝中華隊後勤團隊。她表示，國家隊是一個團隊，不像職業賽一切都要靠自己，這次從奧委會、高協到教練團、工作人員，都讓選手能夠更專注在球場上。「感覺背後有一個很大的團隊在支持著，你在場上只需要把該做的做好，其他什麼都不用擔心。」曾雅妮笑說，這種被照顧、被支援的感覺很難得，也讓她希望以後每一場比賽都能如此。她也提到，最後一天大家在群組裡互相打氣，所有人朝著同一個方向前進，這份凝聚力比獎牌本身更讓她難忘。「有她們在，讓我打球非常放心。」身為高球界傳奇，曾雅妮這次回到亞運賽場，也意外成為其他選手眼中的偶像。她笑說，自己甚至開始在算對手年紀，「有人跟我說她3歲就看我打球，上次我打亞運時，她們可能都還沒出生！」雖然驚覺歲月催人老，但曾雅妮也用輕鬆語氣看待這段經歷。她說，能在這個階段再次站上亞運舞台，還和學妹們一起替中華隊拿下銅牌，是非常特別的體驗。「我這個年紀還能打亞運，真的很不錯！」曾雅妮說。