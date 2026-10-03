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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭市議員楊植斗起底，2014年曾稱「把毒品跟藥品劃上等號」，更曾說會成癮的東西太多了，他就認識對鋼彈模型成癮的人，引發批評，不過沈伯洋則要楊植斗Google，稱毒品跟藥品英文都是「Drug」。國民黨團今（3）日召開記者會，痛斥沈伯洋瞎掰，直言若沈當上市長，台北市反毒政策倒退50年，更反問新北市長參選人蘇巧慧，確定要拿船員證搭上沈伯洋這艘「毒流」？藍委羅智強說，如果過去的沈伯洋將新北市主張校園篩檢毒品批評為「噁爛」，那你主張校園篩檢毒品，是不是過去的你口中的噁爛呢，拜託沈伯洋勇敢面對過去台北「毒起來」的主張，不然就認錯，請你面對過去想要「毒台北」的主張，這才是一位負責任的台北市長候選人；如果連這個擔當都沒有，請問怎麼當台北市長？藍委徐巧芯說，遺憾看到沈伯洋的回應，不去反思自己過去的說法，甚至用極盡嘲諷的方式來質疑這個提出問題的議員楊植斗。但可以看到昨天的沈伯洋委員，並沒有去否定或者是反對他在2014年的說法，事實上，沈伯洋反毒政策提到要篩檢，就跟他2014年所說的「噁爛」已經是背道而馳。徐巧芯批台北反毒倒退50年徐巧芯說，毒品就是毒品，請不要把毒品說成它只是藥，把毒品跟藥劃上等號基本上它就是在推動毒品的除罪化，甚至他主張要提供使用毒品的人毒品跟針頭，未來如果沈伯洋有這樣的理念當上了市長，台北市的反毒政策可以說是倒退50年。楊植斗則說，沈伯洋委員選擇問A答B，說毒品跟藥品的英文都是drug。這一題是在考英翻中嗎？毒品跟藥品在中文的語境上面就是不一樣，就是不能劃等號，在英文的語境裡面，你使用一般的藥物有medicine這個選項，那通常會用drug的時候，就是在講毒品。楊植斗認為，如果現在不好好檢視沈伯洋一貫的立場跟主張，逼他承諾台北市民會好好地來做反毒的工作的話，也許哪一天他選上了、他騙票了，他用他的大權力來執行他心中夢寐以求的除罪化、廢死，然後毒品要除罪。就像他過去發表過的文章裡寫道，可以效仿某一些國家，建立社區中心讓吸毒者來使用，國家提供毒品以及乾淨的針頭。