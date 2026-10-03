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▲木藝師林文全（右）、塑神藝師李育昇（左2）及女木匠師黃裕凰等透過設計與工藝的跨域合作，以「一系列、八意象」的方式完成八座獎座。（圖／富博創意提供）

▲總統獎「領航」以桃園市鳥「臺灣藍鵲」展翅的寫意姿態為主要意象。（圖／富博創意提供）

115年全民運動會將於10月17日至22日在桃園登場，桃園市今（2）日舉辦「115年全民運動會賽事8大獎盃露出新聞記者茶會」，正式公開本屆八大績優單位獎座。這次獎座設計以桃園城市特色為核心，將自然生態、人文風貌、科技產業與航空城市意象融入作品，讓獎盃不只是賽事榮耀，也成為代表桃園的城市記憶。本屆全民運八大績優單位獎座分別為總統獎、副總統獎、行政院院長獎、立法院院長獎、司法院院長獎、考試院院長獎、監察院長獎及大會獎，八座作品各自取材自不同桃園意象，串連成完整系列。總統獎「領航」以桃園市鳥「臺灣藍鵲」展翅姿態為主要概念，呼應桃園作為國家門戶與航空城的定位，象徵引領前行、航向國際。副總統獎「徜徉」則取材自許厝濕地珍稀候鳥「黑面琵鷺」，融合羽翼、機翼與機場跑道線條，展現桃園自然生態與航空城市的交會。行政院院長獎「沛澤」以臺灣特有種「龍潭莕菜」為概念，連結桃園埤塘水文與水利特色，呈現豐沛水域環境。立法院院長獎「洞見」則以桃園市花「桃花」結合雙手合掌姿態，並在鏤空處融入晶片電路符號，象徵民意、法治與科技產業能量。司法院院長獎「碩饒」以楊梅區地名由來「銳葉楊梅」為創作意象，從果實豐碩的視覺特徵延伸，象徵桃園物種多樣性與地方人文連結。考試院院長獎「潮音」取材自觀塘海岸一帶發現的特有種「桃園紅足軟珊瑚」，從觀音海岸珍稀生態出發，展現桃園山海交織的自然風貌。監察院長獎「新心」以「臺灣萍蓬草」如蓮花般出淤泥而不染的意涵，結合心臟結構造型，象徵多元族群為桃園注入新血與活力。大會獎「瑰藏」則以珍稀特有種「桃園石龍尾」為創作核心，融合科技、航空、水文、人文與城市發展，象徵桃園如同臺灣珍藏的瑰寶。這次八座獎座由富博創意股份有限公司邀請跨領域創作者共同完成，集結設計、塑形、木藝與光影等專業，從概念發展、結構製作、細節雕琢到燈光配置，將平面的城市意象轉化為立體工藝作品。獎座整體設計由塑神藝師李育昇統合，並以塑神技藝創作，運用傳統戲曲與神明衣冠製作工藝中的「掐金點綢」技法，將臺灣藍鵲、黑面琵鷺、龍潭莕菜、桃花等意象轉化為立體造型。木作部分則邀請大溪百年來首位女木匠師黃裕凰負責選材與結構製作，木藝師林文全進行細部雕琢，透過斧鑿紋理強化自然元素與城市符號。燈光效果則由瓦豆創意總監江佶洋操刀，透過光影與立體結構結合，讓獎座在展示時呈現更豐富的視覺層次。桃園市表示，115年全民運動會不只是運動競技交流平台，也是展現城市特色的重要舞台。本次八大獎座以「一系列、八意象」方式，從桃園土地孕育的珍稀物種，到航空、科技、水文、人文與城市發展，濃縮桃園多元面貌。