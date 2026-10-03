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▲網球女雙金銀入袋！全家恭喜謝淑薇、梁恩碩獲得金牌，實現祭品文承諾。（圖／全家提供） 🟡7-ELEVEN



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▲7-11恭喜女子網球雙打拿下金銀雙牌，自4日至5日前，推出8大優惠。（圖／7-11提供） ▲7-11恭喜女子網球雙打拿下金銀雙牌，自4日至5日前，推出8大優惠。（圖／7-11提供） 萊爾富奪牌優惠！每多一面金牌送50杯果昔



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亞運謝淑薇、梁恩碩網球雙打拿下金牌！7-11、全家與民眾同慶推優惠，7-11自10月4日起有霜淇淋、 思樂冰買一送一，還有黃金蕎麥茶買2送2；全家將於明（4）日上午10點起，發出500張免費雞排兌換券；萊爾富奪牌優惠新增一位金牌得主有機會拿到50杯免費果昔。網球女雙金銀入袋！全家恭喜謝淑薇、梁恩碩獲得金牌，實現祭品文承諾，只要台灣選手順利奪金，隔日上午10點即在「全家」LINE mini APP免費送出500張雞排兌換券（原價99元），天天奪金，就天天發雞排。只需打開手機LINE App，進入「全家便利商店」官方帳號並點擊下方圖文選單，