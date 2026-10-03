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台北市議員許淑華昨（2）日指出，「教育局說小卷沒問題，衛生局檢驗卻要10/8才出來」，質疑為何排除小卷，呼籲市府立即全面清查供應商，8日檢驗結果出爐後完整公開，給家長一個交代。台北市衛生局今表示，「兩者屬不同檢驗」，呼籲抨擊前應先釐清事實。衛生局指出，教育局新聞稿所稱「小卷食材檢驗報告」，是產發局每月針對營養午餐使用的海鮮產品進行例行檢驗的結果，目前該「食材」檢驗結果均屬正常。衛生局9月24日上午約11時30分即派員抵達景興國小廚房進行供餐場域環境衛生稽查，採驗包含景興國小廚房工作人員手部檢體、前一日（23）午餐留樣檢體、撈菜網以及昨日烹煮鍋具等，檢驗結果約需2週出爐，「兩者屬不同檢驗」。另外，針對景興國小廚房撈菜網有生鏽情況等，部分缺失衛生局已當場開立限期改善單，責令限期改善，後續複查符合規定。衛生局將持續追蹤後續檢驗結果，並要求學校落實供餐環境及食材衛生管理，確保供餐安全。