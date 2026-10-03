法國高中生因不滿師資短缺、教室過度擁擠、課表不合理、校舍老舊等問題發起的示威，近日迅速蔓延全國，甚至出現縱火、攻擊警察、針對學校教職員的暴力事件。統計數據顯示，自9月28日示威開始以來，法國警方已逮捕超過5000人，多數是青少年；截至當地時間2日，全法國約有735所高中，受到不同程度影響。
教師遭汽油濺傷！消防車也遭縱火
綜合《路透社》等外媒報導，暴力事件在法國多個城市爆發。在南部的馬賽，1名教師在試圖阻止縱火犯焚燒學校時，被用汽油潑了一身。在法國北部的里爾，也有教職員的耳朵、腿部被煙火擊傷。
巴黎、土魯斯、史特拉斯堡等地，衝突也都遍地開花，警方使用催淚瓦斯驅散人群，示威者則投擲煙火、石塊等物品反擊。
法國教育部表示，截至2日已有65名教育工作者受傷，400所高中因騷亂被迫暫時關閉。
原本只是「想要更好的學校」
這波抗議最初的訴求並非政治鬥爭，而是與學生的校園生活直接相關，但隨著部分示威演變成縱火、破壞及與警民衝突，法國政府開始將部分事件定性為「城市暴力」。
法國內政部長表示，有些暴力人士可能趁學生示威之際加入行動，已加派鎮暴警察及機動憲兵維持秩序。
示威還沒結束 下週二再上街
儘管政府已與學生、工會代表會面，學生團體仍認為，政府具體的改善措施不夠具體，揚言下週二繼續示威。法國教師工會也宣布加入行動，計畫同日發動罷課。
法國教育部長則表示，政府將加速補足缺勤教師的計畫，也呼籲家長協助，避免讓孩子參與可能出現暴力的示威活動。
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綜合《路透社》等外媒報導，暴力事件在法國多個城市爆發。在南部的馬賽，1名教師在試圖阻止縱火犯焚燒學校時，被用汽油潑了一身。在法國北部的里爾，也有教職員的耳朵、腿部被煙火擊傷。
巴黎、土魯斯、史特拉斯堡等地，衝突也都遍地開花，警方使用催淚瓦斯驅散人群，示威者則投擲煙火、石塊等物品反擊。
法國教育部表示，截至2日已有65名教育工作者受傷，400所高中因騷亂被迫暫時關閉。
這波抗議最初的訴求並非政治鬥爭，而是與學生的校園生活直接相關，但隨著部分示威演變成縱火、破壞及與警民衝突，法國政府開始將部分事件定性為「城市暴力」。
法國內政部長表示，有些暴力人士可能趁學生示威之際加入行動，已加派鎮暴警察及機動憲兵維持秩序。
示威還沒結束 下週二再上街
儘管政府已與學生、工會代表會面，學生團體仍認為，政府具體的改善措施不夠具體，揚言下週二繼續示威。法國教師工會也宣布加入行動，計畫同日發動罷課。
法國教育部長則表示，政府將加速補足缺勤教師的計畫，也呼籲家長協助，避免讓孩子參與可能出現暴力的示威活動。