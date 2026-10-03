衛福部推出的「健康幣」10月1日正式上路，年滿18歲且持有健保卡的民眾，只要完成指定健檢、癌症篩檢或接種疫苗，就能累積健康幣，最快從12月起兌換健康商品、電子票券。不過制度上路後，也讓不少今年早已提前完成健檢的民眾不滿，認為既然健康任務以年度健康管理為目的，就應將今年1月起的紀錄一併納入，否則恐讓「早做檢查」的人感到不公平，「感覺好像懲罰了早健檢的人！」
10月做完健檢才有健康幣！一票人怒喊不公平：應從1月起算
衛福部昨日在臉書粉專發文說明，健康幣開放年滿18歲、持有健保卡的民眾參加，只要完成指定健康任務即可累積點數，相關健康紀錄會由系統自動介接認列，民眾不必另外保存單據或提出申請。
其中，成人預防保健以及B、C型肝炎篩檢，每項可獲得800幣；公費癌症篩檢則依不同項目提供900至1350幣，包括乳癌篩檢1000幣、大腸癌篩檢900幣、子宮頸癌篩檢900幣、口腔癌篩檢1000幣、肺癌篩檢1000幣，而大腸癌篩檢後若進一步完成大腸鏡檢查，可獲1350幣。
接種流感疫苗則可拿450幣、新冠疫苗900幣，肺炎鏈球菌疫苗則可獲600幣。
不過，健康幣從10月才開始計算，也讓許多今年早已完成健康檢查的民眾感到不平衡。不少人留言質疑，「這樣對今年已經有先檢查的人不公平吧」、「健康幣應該以年度為單位，從今年1月起計算」、「懲罰依照規定健檢的民眾，早知道不要先檢查」、「我8月才做健檢跟B肝檢查」、「建議健康幣的疫苗施打與成人健檢要能溯及既往，不然對於有準時做健檢與施打疫苗的國民不公」。
有網友進一步指出，健康幣活動期限為2年，但制度從10月1日才啟動，許多健檢都是以年限計算，那麽今年已完成的健康任務能否計入？「這個活動有效期為2年，而起始從10月1日開始計算，那3年一次的成人健檢是否應以今年度的都可計算？否則感覺好像懲罰了早健檢的人⋯⋯ 2年內也不可再做此項檢查，B、C肝一生也是一次檢查」。
還有人質疑，疫苗接種本來就是鼓勵長輩參與的重要健康政策，但健康幣需要透過App操作，對不熟悉智慧型手機或數位工具的高齡族群而言，可能反而形成一道門檻，「一些單獨的老人家根本不懂如何用」、「還要下載軟體，有多少老人會用，不如給禮券」。
健康幣怎麼拿、用途一次看
符合年滿18歲、持有台灣健保卡資格的民眾，只要完成身分驗證即可參加領取健康幣。民眾可下載「全民健保行動快易通」App，登入「健康存摺」後進入「健康幣專區」開始累積。
首波健康幣主要分成3種取得方式：
◼︎新手見面禮包
首次透過健康存摺登入健康幣專區，可獲得200幣；完成生活型態評估量表，再拿100幣。
◼︎健檢篩檢大補帖
依個人資格完成成人預防保健或B、C型肝炎篩檢，各可獲800幣；公費癌症篩檢則依項目給予不同點數，乳癌1000幣、大腸癌900幣、子宮頸癌900幣、口腔癌1000幣、肺癌1000幣，大腸癌篩檢後完成大腸鏡檢查可獲1350幣。
◼︎接種疫苗加值金
接種流感疫苗可拿450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣。
健康幣預計自12月1日起開放於合作通路兌換健康商品、電子票券等，目前首波公布的合作通路包括超商及量販業。至於醫療機構、運動場館、社區藥局以及壽險業者等是否加入，詳細合作內容仍待國健署後續公布。
目前健康幣制度已正式啟動，民眾除了可透過健檢、癌症篩檢與疫苗接種累積點數，也可先完成新手任務取得基本健康幣；至於今年10月前已完成的健檢、篩檢紀錄能否追溯認列，目前仍須以官方後續公告及健康幣FAQ說明為準。
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衛福部昨日在臉書粉專發文說明，健康幣開放年滿18歲、持有健保卡的民眾參加，只要完成指定健康任務即可累積點數，相關健康紀錄會由系統自動介接認列，民眾不必另外保存單據或提出申請。
其中，成人預防保健以及B、C型肝炎篩檢，每項可獲得800幣；公費癌症篩檢則依不同項目提供900至1350幣，包括乳癌篩檢1000幣、大腸癌篩檢900幣、子宮頸癌篩檢900幣、口腔癌篩檢1000幣、肺癌篩檢1000幣，而大腸癌篩檢後若進一步完成大腸鏡檢查，可獲1350幣。
接種流感疫苗則可拿450幣、新冠疫苗900幣，肺炎鏈球菌疫苗則可獲600幣。
有網友進一步指出，健康幣活動期限為2年，但制度從10月1日才啟動，許多健檢都是以年限計算，那麽今年已完成的健康任務能否計入？「這個活動有效期為2年，而起始從10月1日開始計算，那3年一次的成人健檢是否應以今年度的都可計算？否則感覺好像懲罰了早健檢的人⋯⋯ 2年內也不可再做此項檢查，B、C肝一生也是一次檢查」。
還有人質疑，疫苗接種本來就是鼓勵長輩參與的重要健康政策，但健康幣需要透過App操作，對不熟悉智慧型手機或數位工具的高齡族群而言，可能反而形成一道門檻，「一些單獨的老人家根本不懂如何用」、「還要下載軟體，有多少老人會用，不如給禮券」。
健康幣怎麼拿、用途一次看
符合年滿18歲、持有台灣健保卡資格的民眾，只要完成身分驗證即可參加領取健康幣。民眾可下載「全民健保行動快易通」App，登入「健康存摺」後進入「健康幣專區」開始累積。
首波健康幣主要分成3種取得方式：
◼︎新手見面禮包
首次透過健康存摺登入健康幣專區，可獲得200幣；完成生活型態評估量表，再拿100幣。
◼︎健檢篩檢大補帖
依個人資格完成成人預防保健或B、C型肝炎篩檢，各可獲800幣；公費癌症篩檢則依項目給予不同點數，乳癌1000幣、大腸癌900幣、子宮頸癌900幣、口腔癌1000幣、肺癌1000幣，大腸癌篩檢後完成大腸鏡檢查可獲1350幣。
◼︎接種疫苗加值金
接種流感疫苗可拿450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣。
健康幣預計自12月1日起開放於合作通路兌換健康商品、電子票券等，目前首波公布的合作通路包括超商及量販業。至於醫療機構、運動場館、社區藥局以及壽險業者等是否加入，詳細合作內容仍待國健署後續公布。
目前健康幣制度已正式啟動，民眾除了可透過健檢、癌症篩檢與疫苗接種累積點數，也可先完成新手任務取得基本健康幣；至於今年10月前已完成的健檢、篩檢紀錄能否追溯認列，目前仍須以官方後續公告及健康幣FAQ說明為準。