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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭起底，2014年曾稱「把毒品跟藥品劃上等號」，更曾說會成癮的東西太多了，他就認識對鋼彈模型成癮的人，也曾建議台灣可以仿效其他國家，建立社區中心提供吸毒者毒品跟乾淨針頭，並導入社工協助，引來藍營猛攻。台北市長蔣萬安今（3）下午再度抨擊，問沈這樣的說法要怎麼教育下一代？他身為父親無法接受這樣的說法，更要嚴格譴責這樣的主張。蔣萬安今下午出席市議員張斯綱競選總部成立活動，他說自己跟國民黨新北市長參選人李四川是堅實的戰友，對於校園毒品防治非常地關注。那剛好民進黨兩位參選人明天一起同台，應該問一下蘇巧慧，是不是也支持沈伯洋主張，在社區設置專屬中心發放毒品跟針頭？相較於選舉，他認為市民更關心這個。對於沈伯洋過去反對新北市篩檢毒品，現在提出反毒四招，要恢復校園篩檢，蔣萬安抨擊，他過去阻擋營養午餐專法，現在又提出營養午餐專法的政見，他過去主張《財劃法》會弱化國防，現在又說把《財劃法》增加的預算用來規劃接下來的施政願景。蔣萬安強調，沈伯洋美化毒品以及對毒品者開脫的說法，他非常驚訝。因為反毒是全民的共識，更是現在國安的危機，尤其現在吸食毒品者年齡越來越低，各種毒品包裝樣態越來越多。所以不只是第一級毒品，包括依托咪酯、毒咖啡包等等，危害的層面可能更廣，受到誘惑吸食的人可能更多，這樣的說法要讓他們怎麼樣教育下一代？蔣萬安反問，難道要跟孩子說毒品並不危險，跟藥物一樣嗎？身為一個父親，他無法而且不能接受這樣的說法。而身為一個市長，更要嚴正譴責這樣的主張。他相信台北市民也絕對拒絕這樣的認知。沈伯洋2014年投書，針對藝人柯震東吸毒一事評論，直指「毒品非法化，抓起來鞭就對了」是最差勁的政策，因為美國1970年代施行，迄今仍沒有一個犯罪學家認為這是一個適當的政策。當時他認為同樣問題複製到台灣，是階級的執法差異，高階級者吸毒有普遍化的趨勢，但卻鮮少被繩之以法。相反地，低階層者的吸毒不但經常被針對，甚至在還沒被吸毒前就已經被貼上標籤。沈伯洋也提到，如果「將毒品除罪化，對有毒癮者予以協助，並對毒品管制」政策過於偏激，那台灣可以仿效某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？沈伯洋稱，會成癮的東西太多了，他就認識一位對鋼彈模型成癮的人，為了買模型而犯了輕微的竊盜罪，能夠決定什麼是合法的癮，什麼是非法的癮，都是歷史上政府透過法律所延續出來的霸權。