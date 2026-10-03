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台灣火鍋碗總是「凸一塊」！一票老饕猛猜用途

火鍋碗設計邊緣「會凸出一塊」，這讓他感到十分不解，好奇詢問「有人知道為什麼火鍋店的碗要有一個角凸出來嗎？」

▲火鍋碗邊經常有「凸一塊」的設計，但也引發許多民眾不解其真正用途。（圖／取自photoAC）

火鍋碗為什麼凸一塊？20年大廚解答了：是拿來握的

該碗的真實名稱叫「吞水（とんすい）」，通常是各大鍋物料理店面必備器具，其用途十分重要，不僅可以用來喝湯、盛裝湯水，碗柄部分還能讓人扶著使用

▲一名20年大廚解釋，常見的火鍋碗真正名稱是「吞水」，凸出來的一塊類似把手設計，讓民眾盛熱湯時不會燙手。（圖／翻攝Dcard）

吞水碗歷史起源曝光！日本常見用法一次看

但建議不要用捏住的方式握住手柄，最好是利用拇指握住突出的部分，接著移動手部使它支撐整個碗。

台灣人對火鍋的熱愛不分四季，隨著近期天氣逐漸轉涼，不少人也開始計畫安排吃火鍋暖胃，但，讓一票人驚呼「長知識了！」有網友近日在Threads好奇發文，貼出一張火鍋店常見的碗照片，只見畫面中，可見問題曝光後，引發老饕們猜測留言，「我覺得這樣拿碗比較乾淨，才不會用的油油的」、「讓你拇指可以扣住的」、「是要裝燙水才不會燙到手」、「好拿不會燙到吧！」針對火鍋碗凸一塊的設計，曾有從事日本料理20年、住日本10年的廚師解釋，表示，強調「就算熱湯裝滿的，也碰不到自己手指」。該名大廚說明，這種碗的設計與服務生拿不拿一點關係也沒有，正常桌邊服務是不允許碰到那片碗柄，服務生在拿取食物時，會以大拇指扶著碗的邊緣，將柄轉向客人的左手邊，再遞給客人，或是放在客人桌前。根據日本媒體《macaro》報導，吞水碗說法起源眾說紛紜，有一說是中國傳入日本，也有人認為最初用途是拿來喝水桶中的水。此外，日本餐桌禮儀中，並沒有特別規定如何握住吞水碗，報導最後提到，在日本餐桌上通常以右手拿筷子、左手拿碗為主，吞水碗因被當作盛放配菜的容器，一般來說會將其放置於桌面左後方或中間，且將碗柄轉向左邊，以此方便進食。