陳美鳳35歲演連續劇《英雄世家》林瑞陽、翁家明的媽媽，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，入行近半個世紀、已經滿70歲的她，依然從事最愛的演藝工作。日前陳美鳳分享一張早年在國外的舊照片，笑說自己完全不用跟風AI生成復古風的照片，粉絲一看讚嘆：「當時真的很正！」
翻相簿舊照 陳美鳳：根本不用AI生成復古照片
近期網路上風行使用AI指令生成復古風格的照片，陳美鳳便在IG上傳一張年輕時的個人照，笑稱「本來鳳鳳也想玩一下，結果發現...我根本不用生成，直接翻相簿裡的舊照片就好了」，照片中，陳美鳳吹著一頭高層次大波浪捲髮的「法拉頭」造型，化上黑色眼線，身穿緞面開領服裝，整體俐落又帥氣，極富70年代風情。
年輕時自理妝髮 陳美鳳：老照片真的很有意思
陳美鳳回憶，那時候皮膚曬得黑亮，拍攝地點應該是在夏威夷，「那個年代的頭髮、妝也都是自己整理的，沒有現在這麼多工具可以幫忙，反而覺得很有自己的味道，現在回頭看，突然覺得老照片真的很有意思，每個時期都有屬於自己的樣子。」
圖文一發布，粉絲驚嘆連連，「黑美人時期」、「美鳳姐當時真的很正，現在也是很漂亮」、「我心目中台灣第一超模，從1994年台灣水滸傳就愛了」、「黑貓辣妹」、「真的是～絕世美女」、「就是漂亮天生的明星」、「到底為啥都不會老啊？」
資料來源：陳美鳳IG
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近期網路上風行使用AI指令生成復古風格的照片，陳美鳳便在IG上傳一張年輕時的個人照，笑稱「本來鳳鳳也想玩一下，結果發現...我根本不用生成，直接翻相簿裡的舊照片就好了」，照片中，陳美鳳吹著一頭高層次大波浪捲髮的「法拉頭」造型，化上黑色眼線，身穿緞面開領服裝，整體俐落又帥氣，極富70年代風情。
陳美鳳回憶，那時候皮膚曬得黑亮，拍攝地點應該是在夏威夷，「那個年代的頭髮、妝也都是自己整理的，沒有現在這麼多工具可以幫忙，反而覺得很有自己的味道，現在回頭看，突然覺得老照片真的很有意思，每個時期都有屬於自己的樣子。」
圖文一發布，粉絲驚嘆連連，「黑美人時期」、「美鳳姐當時真的很正，現在也是很漂亮」、「我心目中台灣第一超模，從1994年台灣水滸傳就愛了」、「黑貓辣妹」、「真的是～絕世美女」、「就是漂亮天生的明星」、「到底為啥都不會老啊？」
資料來源：陳美鳳IG